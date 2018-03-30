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Закон о стратегической экологической оценке отправлен на подпись Порошенко

Верховная Рада
21:50 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Андрей Парубий подписал закон о стратегической экологической оценке и направил на подпись президенту.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий подписал закон о стратегической экологической оценке (законопроект № 6106) и направил документ на подпись президенту Украины.

На сайте парламента указано, что спикер Верховной Рады подписал закон 29 марта и в тот же день направил его на подпись президента.

"Подписал закон о стратегической экологической оценке. Это одно из ключевых требований Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также ряда других международных обязательств Украины. Без этого закона до сих пор была неполноценной система оценки воздействия на окружающую среду. Это важное системное решение", - написал А.Парубий в Твиттере в пятницу.

Верховная Рада приняла данную законодательную инициативу в повторном втором чтении и в целом 20 марта.

Закон регулирует отношения в сфере оценки последствий для окружающей среды, в том числе для здоровья населения, выполнение документов государственного планирования и распространяется на документы государственного планирования, которые касаются сельского хозяйства, лесного хозяйства, рыбного хозяйства, энергетики, промышленности, транспорта, использования отходов, использования водных ресурсов, охраны окружающей среды, телекоммуникаций, туризма, градостроения или землеустройства.

Действие данного закона не распространяется на документы государственного планирования, касающиеся исключительно национальной обороны или действий в случае чрезвычайных ситуаций, а также на бюджеты, бюджетные программы и финансовые планы.

Закон предусматривает, что стратегическая экологическая оценка осуществляется на основе принципа законности и объективности, гласности, участия общественности, представителей научной сферы.

Документ оговаривает полномочия заказчика документов государственного планирования и отмечает, что он обеспечивает осуществление стратегической экологической оценки проекта документа государственного планирования, осуществляет информирование и обеспечивает свободный доступ к информации в процессе стратегической экологической оценки, обеспечивает своевременные и эффективные возможности для участия общественности в стратегической экологической оценке проектов документов государственного планирования.

Стратегическая экологическая оценка осуществляется в процессе разработки документа государственного планирования до его предоставления для утверждения.

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Новости Украины, Андрей Парубий, Верховная Рада, Закон о стратегической экологической оценке, Закон Украины, Петр Порошенко.
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