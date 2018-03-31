Магистратура по "Праву": Гриневич рассказала о "прививке от коррупции"

Сделать зависимым госзаказ университета на магистратуру по «Праву» от результатов профильного ВНО, а также ввести это испытание на окончание бакалаврата, реализовав итоговую государственную аттестацию в форме единого профессионального вступительного испытания (ЕФВИ).

Такие предложения к обсуждению внесла министр образования и науки Лилия Гриневич во время презентации аналитического исследования ОБСЕ «Состояние юридического образования в Украине», сообщает пресс-служба МОН.

«В 2016 году МОН инициировало проведение пилотного проекта - внешнего независимого экзамена для вступления на магистратуру по «Праву», а в 2017 году - распространила эту процедуру на все ВУЗы, которые готовят законодателей. Благодаря этому мы получили не только прививку от коррупции во время поступления на магистратуру, но и хороший инструмент проверки знаний. Сейчас мы имеем впервые обоснованные результаты, которые дают возможность одной линейкой измерять знание выпускников бакалавров, которые стремились стать магистрами, и смогли сделать углубленное исследование этих результатов», - отметила Гриневич.

Она добавила, что сейчас в подготовке Министерством образовательных политик очень не хватало качественных исследований, на которые можно было бы опираться. Предусматривается, что предложения помогут повысить качество законодательного образования, а также помогут сконцентрировать государственный заказ в самых лучших университетах.

«Результаты этого исследования дают нам основания делать следующее. Во-первых, отреагировать на формирование государственного заказа на магистратуру по «Праву». Чем мы сейчас руководствуемся во время распределения государственного заказа на магистратуру - потребностями университетов. И в связи с этим давайте на следующий год среди критериев распределения госзаказа на законодательное образование возьмем за основу результаты этого исследования», - предложила министр.

Отмечается, что следующий вопрос - это соответствие предоставленных выпускникам-бакалаврам «красных» дипломов реальным знаниям студентов.

Она также выделила проблему результатов по тестированию на критическое мышление в классических университетах, когда, по данным исследования, их лучшие студенты показали очень низкие результаты.