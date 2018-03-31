Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Беспилотник ОБСЕ обнаружил тяжелое вооружение оккупантов в Луганске Беспилотник ОБСЕ обнаружил тяжелое вооружение оккупантов в Луганске
Новости: Магистратура по "Праву": Гриневич рассказала о "прививке от коррупции" Магистратура по "Праву": Гриневич рассказала о "прививке от коррупции"
Новости: Антидопинговые офицеры УЕФА пожаловали к "Барселоне" с проверкой на допинг Антидопинговые офицеры УЕФА пожаловали к "Барселоне" с проверкой на допинг
Новости: Появились новые подробности о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри Появились новые подробности о свадьбе Меган Маркл и принца Гарри
X

Магистратура по "Праву": Гриневич рассказала о "прививке от коррупции"

Лилия Гриневич
01:22 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: МОН внесли новые предложения по улучшению образования в стране.

Сделать зависимым госзаказ университета на магистратуру по «Праву» от результатов профильного ВНО, а также ввести это испытание на окончание бакалаврата, реализовав итоговую государственную аттестацию в форме единого профессионального вступительного испытания (ЕФВИ).

Такие предложения к обсуждению внесла министр образования и науки Лилия Гриневич во время презентации аналитического исследования ОБСЕ «Состояние юридического образования в Украине», сообщает пресс-служба МОН.

«В 2016 году МОН инициировало проведение пилотного проекта - внешнего независимого экзамена для вступления на магистратуру по «Праву», а в 2017 году - распространила эту процедуру на все ВУЗы, которые готовят законодателей. Благодаря этому мы получили не только прививку от коррупции во время поступления на магистратуру, но и хороший инструмент проверки знаний. Сейчас мы имеем впервые обоснованные результаты, которые дают возможность одной линейкой измерять знание выпускников бакалавров, которые стремились стать магистрами, и смогли сделать углубленное исследование этих результатов», - отметила Гриневич.

Она добавила, что сейчас в подготовке Министерством образовательных политик очень не хватало качественных исследований, на которые можно было бы опираться. Предусматривается, что предложения помогут повысить качество законодательного образования, а также помогут сконцентрировать государственный заказ в самых лучших университетах.

«Результаты этого исследования дают нам основания делать следующее. Во-первых, отреагировать на формирование государственного заказа на магистратуру по «Праву». Чем мы сейчас руководствуемся во время распределения государственного заказа на магистратуру - потребностями университетов. И в связи с этим давайте на следующий год среди критериев распределения госзаказа на законодательное образование возьмем за основу результаты этого исследования», - предложила министр.

Отмечается, что следующий вопрос - это соответствие предоставленных выпускникам-бакалаврам «красных» дипломов реальным знаниям студентов.

Она также выделила проблему результатов по тестированию на критическое мышление в классических университетах, когда, по данным исследования, их лучшие студенты показали очень низкие результаты.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Лилия Гриневич, МОН, Новости Украины, Образование.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Стало известно, сколько украинцев уже подписали декларации с врачами Минздрав разрывает контракт с ректором медвуза Богомольца Амосовой Украина начнет новый диалог с нацменьшинствами по языковому вопросу

Последние новости

Ученые из Стэнфорда начали испытания универсальной вакцины от рака Смешные доказательства того, что кошки это жидкость Машины-монстры: миру представлен самый большой в мире круизный лайнер
Сегодня читают
01 Стали известны потенциальные соперники cборной Украины на майском сборе
02 Глава правительства Венгрии опасается государственного переворота
03 Машины-монстры: миру представлен самый большой в мире круизный лайнер
04 Юбилей Селин Дион: лучшие песни канадской певицы (Видео)
05 Ярославский - о возможном финансировании "Динамо"
Новости сегодня
02:29 Марк Хэмилл считает выпуск фильма о Хане Соло поспешным
02:15 Гельзин: дисквалификации Олимпика U-19 и U-21 - чистый бред
02:10 Дело о транзите газа: "Газпром" просит отменить "транзитное" решение арбитража
02:00 Совбез ООН ввел новые санкции в отношении ряда компаний Северной Кореи
01:51 Вы будете в восторге: сказочный стеклянный пляж в Калифорнии (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза" Порошенко урегулировал работу "Черноморнафтогаза"
Новости: Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран
Новости: Руководитель САП провел брифинг: что рассказал Холодницкий Руководитель САП провел брифинг: что рассказал
Новости: Юбилей Селин Дион: лучшие песни канадской певицы (Видео) Юбилей Селин Дион: лучшие песни канадской певицы (Видео)
Добавить комментарий
0