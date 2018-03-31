Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Состояние здоровья Савченко ухудшилось, у нее появилась кровавая рвота Состояние здоровья Савченко ухудшилось, у нее появилась кровавая рвота
Новости: Верховный суд Украины утвердил состав Научно-консультативного совета Верховный суд Украины утвердил состав Научно-консультативного совета
Новости: Антидопинговые офицеры УЕФА пожаловали к "Барселоне" с проверкой на допинг Антидопинговые офицеры УЕФА пожаловали к "Барселоне" с проверкой на допинг
Новости: I'm back: Шварценеггер пошутил при пробуждении от наркоза I'm back: Шварценеггер пошутил при пробуждении от наркоза
X

В Днепре начал работу первый правовой клуб

В Днепре открыли первый правовой клуб
04:15 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Одним из ключевых направлений работы станет решение проблем уязвимых категорий граждан.

В Днипре открыли правовой клуб Pravokator, что создан для обмена опытом, изучения, наработки и распространения лучших практик в сфере права и правосудия, финансируется международными донорами, в частности посольством Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Днипра.

«Четыре года назад система бесплатной правовой помощи только зарождалась в Украине. Она могла или захлебнуться в бюрократии, или развиться до таких масштабов, когда каждый украинец имеет возможность воспользоваться своим конституционным правом на защиту – независимо от имущественного положения. И благодаря совместным усилиям система бесплатной правовой помощи уже состоялась», – сказал министр юстиции Павел Петренко.

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович высоко оценила партнерскую работу по этой программе.

Также среди партнеров центра – международный фонд «Возрождение» и канадский проект «Доступная и качественная правовая помощь».

По словам секретаря городского совета Днепра Александра Санжары, основным генератором электронных услуг и сервисов на самом высоком уровне, котрые наполнили этот клуб, стало Министерство юстиции.

Центр в Днипре будет обслуживать четыре области – Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую и Кировоградскую.

Подобные правовые площадки создадут также в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, но днипровский фактически станет крупнейшим.

В общем такие правовые платформы должны стать своеобразными «хабами» инициатив и проектов в сфере права. Для территориальных общин это даст возможность повысить свою правовую состоятельность и быстрее внедрять нормы, которые требуют, в частности, нововведения в законодательстве.

В центре помогут решить юридические коллизии и предоставят методические разъяснения относительно законодательных актов, проанализируют ситуацию и привлекут для поиска решения лучших экспертов.

Платформа работает по принципу «единого окна» для внесения местных инициатив по решению правовых проблем. Это будет способствовать изучению и оценке правовых потребностей населения.

В частности, внутренне перемещенных лиц, участников АТО, бездомных, жертв насилия и дискриминаций.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Pravokator, Днепр, Новости Украины, правовой клуб.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Фиксальная служба упростит заполнение форм е-декларирования Руководитель САП провел брифинг: что рассказал Стало известно, сколько украинцев уже подписали декларации с врачами

Последние новости

Украинский суд арестовал крымское судно "Норд" Официальная Канада отреагировала на высылку дипломатов из РФ Корейские исследователи создали дистанционно управляемых мышей (Видео)
Сегодня читают
01 Стали известны потенциальные соперники cборной Украины на майском сборе
02 Глава правительства Венгрии опасается государственного переворота
03 Машины-монстры: миру представлен самый большой в мире круизный лайнер
04 Юбилей Селин Дион: лучшие песни канадской певицы (Видео)
05 Ярославский - о возможном финансировании "Динамо"
Новости сегодня
05:27 Ученые смогли объяснить, в чем секрет хруста пальцев человека
05:11 Взрыв эмоций: потрясающая юмористическая подборка для тех, кто не спит ночью
05:06 Британские власти провели досмотр самолета "Аэрофлота" в Лондоне
04:52 Новости АТО: враг применил управляемые ракеты под Талаковкой
04:38 Сбережения граждан Украины в 2017 году сократились на 69 млрд грн
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза" Порошенко урегулировал работу "Черноморнафтогаза"
Новости: Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран
Новости: Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки" Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки"
Новости: Юбилей Селин Дион: лучшие песни канадской певицы (Видео) Юбилей Селин Дион: лучшие песни канадской певицы (Видео)
Добавить комментарий
0