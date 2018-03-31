В Днепре начал работу первый правовой клуб

В Днипре открыли правовой клуб Pravokator, что создан для обмена опытом, изучения, наработки и распространения лучших практик в сфере права и правосудия, финансируется международными донорами, в частности посольством Соединенных Штатов Америки.

Об этом сообщили в пресс-службе городского совета Днипра.

«Четыре года назад система бесплатной правовой помощи только зарождалась в Украине. Она могла или захлебнуться в бюрократии, или развиться до таких масштабов, когда каждый украинец имеет возможность воспользоваться своим конституционным правом на защиту – независимо от имущественного положения. И благодаря совместным усилиям система бесплатной правовой помощи уже состоялась», – сказал министр юстиции Павел Петренко.

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Мари Йованович высоко оценила партнерскую работу по этой программе.

Также среди партнеров центра – международный фонд «Возрождение» и канадский проект «Доступная и качественная правовая помощь».

По словам секретаря городского совета Днепра Александра Санжары, основным генератором электронных услуг и сервисов на самом высоком уровне, котрые наполнили этот клуб, стало Министерство юстиции.

Центр в Днипре будет обслуживать четыре области – Днепропетровскую, Донецкую, Запорожскую и Кировоградскую.

Подобные правовые площадки создадут также в Киеве, Львове, Одессе и Харькове, но днипровский фактически станет крупнейшим.

В общем такие правовые платформы должны стать своеобразными «хабами» инициатив и проектов в сфере права. Для территориальных общин это даст возможность повысить свою правовую состоятельность и быстрее внедрять нормы, которые требуют, в частности, нововведения в законодательстве.

В центре помогут решить юридические коллизии и предоставят методические разъяснения относительно законодательных актов, проанализируют ситуацию и привлекут для поиска решения лучших экспертов.

Платформа работает по принципу «единого окна» для внесения местных инициатив по решению правовых проблем. Это будет способствовать изучению и оценке правовых потребностей населения.

В частности, внутренне перемещенных лиц, участников АТО, бездомных, жертв насилия и дискриминаций.