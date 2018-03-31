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Верховный суд Украины утвердил состав Научно-консультативного совета

Верховный суд Украины
04:43 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Твиттер

Новости Украины: Состава Научно-консультативного совета при Верховном Суде был утвержден.

В пятницу, 30 марта, состоялось очередное заседание Пленума Верховного суда Украины.

Об этом сообщается на странице ВСУ в Facebook.

"Первым был рассмотрен вопрос об утверждении состава Научно-консультативного совета при Верховном Суде. Пленум ВС утвердил состав НКC. Возглавил Совет ученый секретарь, доктор юридических наук, профессор, судья Большой Палаты Верховного Суда Леонид Лобойко", - идет речь в сообщении.

Кроме того, отмечается, что судьи Верховного Суда решили не обращаться в Конституционный Суд Украины с конституционным представлением относительно соответствия (конституционности) ч. 2 cт. 28 Закона Украины от 9 июля 2003 года № 1058 - IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и ч. 3 ст. 28 Закона Украины от 9 июля 2003 года № 1058 - IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" в редакции Закона Украины от 3 октября 2017 года № 2148 - VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий" положением ч. 1 ст. 8, частей 1 и 3 ст. 46 Конституции Украины в связи с отсутствием обоснований для такого обращения.

"Рассмотрев вопрос повестки дня об обращении в КСУ с конституционным представлением относительно соответствия(конституционности) п. 3 разд. ІІ "Заключительные и переходные положения" Закона Украины от 6 декабря 2016 года № 1774 - VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" положениям ч. 1 ст. 8, ч. 3 ст. 22, частей 1 и 2 ст. 24, ч. 1 ст. 126, ст. 130 Конституции Украины, Пленум ВС решил отказать в обращении в КСУ", - сообщили в ВСУ.

А также проинформировали, что на заседании Пленума было принято решение о внесении изменений в структуру и штатное расписание аппарата Верховного Суда.

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Новости Украины, Верховный суд Украины, Леонид Лобойко, Научно-консультативный совет, Новости Украины, Украина.
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