Во Львов прибыла американская модель и певица Пэрис Хилтон

Во Львов в пятницу, 30 марта, прибыла американская модель и певица Пэрис Хилтон вместе со своим женихом, который имеет украинские корни.

Об этом сообщают в социальных сетях люди, которые увидели Пэрис Хилтон во Львовском аэропорту и публикуют фото певицы.

Как сообщалось ранее, Пэрис Хилтон примет участие в официальном открытии реконструированного «Гранд отель» во Львове, которое запланировано на 31 марта.

Кроме того, пара планирует посетить места, связанные с детством дедушки будущего мужа певицы - голливудского актера Криса Зилка.

Пэрис Хилтон и Крис Зилка пробудут во Львове несколько дней.

Реконструкция «Гранд Отеля» на проспекте Свободы во Львове продолжалась на протяжении четырех лет. С начала марта отель заработал в тестовом режиме.