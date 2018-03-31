С начала 2018 года украинцы оформили около 1,4 млн загранпаспортов

С начала 2018 года в Украине оформлено и изготовлено около 1,4 млн загранпаспортов.

Об этом информирует пресс-служба ГМС.

“С начала 2018 года в Украине было оформлено и изготовлено около 1,4 млн загранпаспортов. Однако в очереди на персонализацию на полиграфкомбинате «Украина» до сих пор остается около 675 тысяч документов", - говорится в сообщении.

В ГМС подчеркнули: если срок выдачи документа истек и паспорт не персонализирован на полиграфкомбинате «Украина», миграционная служба направляет обращение предприятию-производителю для дальнейшего рассмотрения.

“Миграционная служба напоминает, что любые предложения от любых посредников по предоставлению услуг по «ускорению» оформления заграничных паспортов являются незаконными. Информацию о таких «посредников» миграционная служба передает в Нацполицию для дальнейшего реагирования”, - подчеркнули в ведомстве.