Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Состояние здоровья Савченко ухудшилось, у нее появилась кровавая рвота Состояние здоровья Савченко ухудшилось, у нее появилась кровавая рвота
Новости: Верховный суд Украины утвердил состав Научно-консультативного совета Верховный суд Украины утвердил состав Научно-консультативного совета
Новости: Джошуа: Уберите мои титулы, я дерусь за пояс WBO Джошуа: Уберите мои титулы, я дерусь за пояс WBO
Новости: Дело Скрипаля: Трамп выбрал вариант ответа Кремлю Дело Скрипаля: Трамп выбрал вариант ответа Кремлю
X

С начала 2018 года украинцы оформили около 1,4 млн загранпаспортов

Загранпаспорта
06:39 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Украинцы продолжают массово оформлять загранпаспорта.

С начала 2018 года в Украине оформлено и изготовлено около 1,4 млн загранпаспортов.

Об этом информирует пресс-служба ГМС.

“С начала 2018 года в Украине было оформлено и изготовлено около 1,4 млн загранпаспортов. Однако в очереди на персонализацию на полиграфкомбинате «Украина» до сих пор остается около 675 тысяч документов", - говорится в сообщении.

В ГМС подчеркнули: если срок выдачи документа истек и паспорт не персонализирован на полиграфкомбинате «Украина», миграционная служба направляет обращение предприятию-производителю для дальнейшего рассмотрения.

“Миграционная служба напоминает, что любые предложения от любых посредников по предоставлению услуг по «ускорению» оформления заграничных паспортов являются незаконными. Информацию о таких «посредников» миграционная служба передает в Нацполицию для дальнейшего реагирования”, - подчеркнули в ведомстве.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, ГМС, Загранпаспорта, Миграционная служба, Новости Украины, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Фиксальная служба упростит заполнение форм е-декларирования Руководитель САП провел брифинг: что рассказал Стало известно, сколько украинцев уже подписали декларации с врачами

Последние новости

Полиция обнародовала фоторобот подозреваемого, устроевшего стрельбу в Харькове Диетологи рассказали, как избежать переедания после пасхального поста Китайские инженеры подготовили новый тип гибких LCD-дисплеев
Сегодня читают
01 Стали известны потенциальные соперники cборной Украины на майском сборе
02 Глава правительства Венгрии опасается государственного переворота
03 Машины-монстры: миру представлен самый большой в мире круизный лайнер
04 Ярославский - о возможном финансировании "Динамо"
05 Юбилей Селин Дион: лучшие песни канадской певицы (Видео)
Новости сегодня
06:41 Позитивное настроение с утра: забавные анекдоты 31 марта
06:33 Сутки в АТО: боевики 32 раза обстреляли позиции ВСУ, один погиб, трое ранены
06:24 Генсек ООН призвал провести расследование по факту гибели людей в секторе Газа
06:12 Геращенко: Россия, по традиции, действует подло и больно
06:10 Тренер "ПСЖ" рассказал, когда Неймар вернется на поле
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Порошенко указом стабилизировал деятельность "Черноморнафтогаза" Порошенко урегулировал работу "Черноморнафтогаза"
Новости: Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран Россия высылает дипломатов из ряда европейских стран
Новости: Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки" Канада будет искать пути включения Украины в повестку дня "Большой семерки"
Новости: В Кременчуге испытали необычный бронеавтомобиль (Видео) В Кременчуге испытали необычный бронеавтомобиль (Видео)
Добавить комментарий
0