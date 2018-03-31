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Гройсман поздравил еврейскую общину с праздником Песах

Владимир Гройсман
11:25 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: Владимир Гройсман поздравил еврейскую общину Украины с Песахом, отметив ее крепкую дружбу с украинцами.

Премьер-министр Владимир Гройсман поздравил еврейскую общину Украины с праздником Песах.

Поздравление обнародовано на Правительственном портале.

Гройсман отметил, что Песах - это праздник единства, сплоченности и исторического утверждения еврейского народа, который также символизирует весеннее пробуждение и вдохновляет на добрые дела и свершения.

"Общие ценности и судьба соединила украинский и еврейский народы, для которых отстаивание национальной самобытности, достоинства, свободы и права на реализацию всегда были и остаются смыслом жизни, а удивительный диалог и взаимообогащение украинской и еврейской культуры подарили миру не одного гения", - говорится в поздравлении.

"Приятно отметить, что сегодня крепкая дружба еврейской общины и украинцев скреплена также важной общей целью - стремлением жить, работать и реализовываться в европейской, демократической стране", - добавил глава правительства.

Гройсман пожелал еврейской общине Украины крепкого здоровья, достатка, всех благ. "Пусть светлый праздник Песах вдохновляет на важные дела, приумножает добро, обогащает души любовью и радостью", - подчеркнул премьер.

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Новости Украины, Владимир Гройсман, Евреи, Еврейская община, Еврейский народ, Песах.
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