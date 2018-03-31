Конституционный Суд приступает к рассмотрению жалоб населения

В Конституционном суде Украины состоялся заключительный этап образования сенатов и коллегий, что дает возможность на практике приступить к рассмотрению жалоб о конституционности законов, по которым были приняты решения национальных судов.

Об этом в интервью рассказал судья Конституционного суда Украины Виктор Городовенко.

"В Конституционном суде Украины сформировали два сената и шесть коллегий. С образованием сенатов и коллегий в Конституционном суде Украины начинаем непосредственный процесс рассмотрения конституционных жалоб от граждан", - сказал Городовенко.

По его мнению, новый порядок, который вводит появление сенатов и коллегий, является сбалансированным, в том числе в аспекте обеспечения рассмотрения Конституционным судом Украины конституционных жалоб.

"Он (порядок – ред.), с одной стороны, будет способствовать тому, чтобы не затягивать рассмотрение вопросов об открытии конституционных производств по конституционным жалобам, с другой - обеспечит полное и глубокое изучение таких вопросов, поможет во время сложных случаев", - сказал судья.

Он отметил, что изменения направлены на реализацию гражданами Украины гарантированного им Основным законом Украины права на обращение в КСУ с конституционной жалобой и объяснил, что Украина имеет нормативную модель конституционной жалобы. То есть, в Конституционном суде Украины можно обжаловать неконституционность закона (его отдельных положений), который применен в окончательном судебном решении по делу субъекта права на конституционную жалобу.