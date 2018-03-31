При поддержке НАТО и Румынии на Киевщине открылся учебно-тренировочный центр

На базе Национальной академии внутренних дел (село Вита-Почтовая, Киевская область) открылся учебно-тренировочный центр домедицинской помощи, в котором будут обучаться сотрудники Нацполиции и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как передает корреспондент, центр открыт при поддержке представительства НАТО в Украине и посольства Румынии, все инструкторы прошли курс спецподготовки в международном центре парамедицины S.M.U.R.D.

Выступая в ходе церемонии открытия глава представительства НАТО в Украине Александер Винников отметил, что помощь в открытии центра была оказана в рамках программы Альянса "Наука ради мира".

"Украина включена в эту программу с 1991 года, но с началом российской агрессии она стала крупнейшим бенефициарием данной программы. Сейчас есть 43 инициативы в рамках программы "Наука ради мира" с Украиной", - отметил он.

В свою очередь министр внутренних дел Арсен Аваков подчеркнул, что выпускники центра домедицинской помощи будут получать сертификат государственного образца.

"Здесь обучат важнейшей функции - спасти себя и товарища при возникновении чрезвычайной ситуации. Каждый служащий Нацполиции, ГСЧС, а в дальнейшем и пограничники и служащие Нацгвардии будут иметь такие знания и такой сертификат", - отметил А.Аваков.

В ходе церемонии также были вручены сертификаты 75-ти спасателям и полицейским, которые уже прошли 48-часовой курс домедицинской помощи.