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Очередной американский штат признал Голодомор геноцидом

Голодомор
15:09 Сегодня Телеграф
eurointegration.com.ua
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Еще один американский штат признал Голодомор в Украине геноцидом.

Американский штат Массачусетс присоединился к признанию Голодомора в Украине 1932-1933 гг. геноцидом против украинского народа.

Об этом сообщило посольство Украины в США на своей странице в Facebook.

Соответствующую прокламацию выдал губернатор штата Массачусетс Чарльз Бейкер.

"Приветствуем решение штата Массачусетс и спасибо народу США за солидарность и поддержку в восстановлении исторической справедливости в память о миллионах жертв, которые умерли от произвола режима Сталина", - заявили в посольстве.

Сообщается, что по состоянию на сегодня Голодомор в Украине признан геноцидом уже в девяти штатах США: Вашингтоне, Висконсине, Иллинойсе, Массачусетсе, Мичигане, Нью-Джерси, Нью-Йорке, Орегоне и Пенсильвании.

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Все по теме:

Новости Украины, Геноцид украинского народа, Голодомор, Массачусетс, США, Украина, Чарльз Бейкер.
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