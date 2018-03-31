Порошеко считает почетной обязанностью создание реабилитационных центов АТО

Президент Украины Петр Порошенко подчеркивает, что создание центров реабилитации для участников антитеррористической операции по всей стране является почетным заданием для государства.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Для нас нет более важного поручения от украинского общества, чем поддержка наших воинов, которые героически защищают независимость и территориальную целостность Украины на Востоке. Возвращаясь к мирной жизни, каждый из них должен увидеть, что мы заботимся о них. И создание центров реабилитации для участников АТО по всей стране - не только наша обязанность, но и наше почетное задание", - подчеркнул президент.

Порошенко, в частности, отметил, что современный центр реабилитации в Днепре уже принял почти 1700 воинов и членов их семей. "Мы учли лучший мировой опыт работы центров реабилитации и делаем все возможное, чтобы украинские герои быстрее вернулись к нормальной жизни", - подчеркнул глава государства.