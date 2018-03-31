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Стивена Хокинга похоронили в Кембридже

Похороны
20:50 Сегодня Телеграф
Укринформ

Новости Украины: Профессора Стивена Хокинга, умершего в возрасте 76 лет в своем доме, провожали около 500 человек.

В Великобритании в субботу прошли похороны профессора физика Хокинга. На церемонию в университетской церкви Великой Святой Марии было приглашено около 500 человек, информирует BBC.

"Наследие профессора Стивена Хокинга будет жить вечно", - звучало в церкви, вокруг которой также собрались несколько сотен человек.

Когда погребальный кортеж прибыл в церковь, колокола прозвонили 76 раз – столько лет пожил профессор С. Хокинг, страдавший болезнью моторных нейронов. За катафалком следовали семья, в том числе трое детей Люси, Роберт и Тим. Крышка гроба великого ученого была украшена белыми лилиями, символизирующими вселенную, и белыми розам, представляющими полярную звезду. С. Хокинг умер 14 марта у себя дома в Кембридже.

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Новости Украины, Кембридж, Похороны, Профессор, Стивен Хокинг, Ученый.
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