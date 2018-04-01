Более 816 тысяч человек подали декларации за прошлый год

31 марта завершился очередной этап представления деклараций лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

По состоянию на 24.00 в Единый государственный реестр подано 816 тысяч 509 ежегодных деклараций за 2017 год, сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

"Мы поздравляем всех субъектов декларирования, которые ответственно отнеслись к выполнению своего долга и успешно и своевременно подали декларацию", - отмечают в агентстве.

Национальное агентство, в свою очередь, обеспечило стабильную работу Реестра в течение всего периода декларирования.

В НАПК сообщают, что основные проблемы с которыми столкнулись субъекты декларирования: это потерянные пароли к электронно-цифровой подписи, окончание срока электронно-цифровой подписи, несвоевременная смена почтового ящика с вражеских российских почтовых сервисов: mail.ru, list.ru, yandex.ru и других, а также ошибки в фамилиях, ИНН, правописание фамилий, имен, отчеств на русском языке и другие.

"К сожалению, очередной год подряд субъекты декларирования демонстрируют низкую организованность по заполнению деклараций", - констатируют в агентстве.

Сейчас Национальное агентство, в частности его уполномоченным лицам, предстоит работа по проверке поданных деклараций.

По данным НАЗК, за 2016 год было подано 1 миллион 120 тысяч 819 деклараций.