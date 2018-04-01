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Сегодня отмечают Вербное воскресенье: что нельзя делать в День входа Иисуса Христа в Иерусалим

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Вербное воскресенье
08:09 Сегодня Телеграф
Фото: из открытых источников

Новости Украины: С Вербного воскресенья начинается последняя Страстная неделя поста.

С Вербным воскресеньем 2018: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
С Вербным воскресеньем 2018: красивые поздравления в прозе, стихах и открыткахЧитать полностью

Вербное воскресенье отмечается накануне Пасхи. Поскольку это переходной церковный праздник, дата его празднования каждый год меняется. Пасху мы отмечаем 8 апреля, то есть Вербное воскресенье приходится на 1 апреля.

Вербное воскресенье 2018: традиции праздника 1 апреля

Пожалуй, самой распространенной традицией Вербного воскресенья можно считать удары вербой. После того, как вербу освятили на утренней службе в церкви, люди ударяли друг друга веточками и приговаривали: "Верба хлест, бей до слез. Не я бью, верба бьет. Будь здоров, как верба".

В народе считали, что освященная верба обладает особой очистительной силой, которая способна спасти домашний скот от порчи, болезней и сглаза.

Вербное воскресенье 2018: приметы и поговорки дня

Вербное воскресенье 2018: все, что нужно знать об этом празднике
Вербное воскресенье 2018: все, что нужно знать об этом празднике Читать полностью

В Вербную неделю устраивали вербные базары, где продавали различные детские игрушки, книги и сласти. Там же покупали и связанную в пучки вербу. При этом к пучку полагалось привязывать бумажного ангелочка, которого называли "вербный херувим".

Кроме того, с вербой связано много поговорок и примет: "На канун Вербного воскресенья Св. Лазарь за вербой лазил", "Скотину выгоняют в поле в первый раз вербой с Вербного воскресенья", "Если вербная неделя ветряная, с утренниками, то яри хороши будут", "На вербной мороз — яровые хлеба хороши будут", "Верба распутицу ведет, гонит с реки последний лед", "Не верба бьет, а старый грех".

Вербное воскресенье 2018: почему именно верба

Рецепт дня: рыбный суп-рагу, который можно приготовить на Вербное воскресенье
Рецепт дня: рыбный суп-рагу, который можно приготовить на Вербное воскресеньеЧитать полностью

В народе верба всегда олицетворяла весну и новую жизнь. Поэтому она и стала религиозным символом. Кроме того, вербовые ветки называют "ветвями добродетели": они метафорично тянутся к небу.

Кроме того, в Ветхом Завете говорится о том, что в храм люди должны были приносить молодые веточки вербы. Ее освящают в субботу на Всенощном бдении. После этого, вербу несут домой и ставят в воду: если она пустит корни – можно высадить в землю, а если засохнет – ни в коем случае не выкидывайте их, можно только сжечь.

Вербное воскресенье 2018: как отмечают украинцы

Вербное воскресенье 2018: почему именно верба
Вербное воскресенье 2018: почему именно верба Читать полностью

С Вербного воскресенья начинается последняя Страстная неделя поста. В это день принято поздравлять друг друга, посещать службы и святить веточки вербы. Они символизируют пальмовые ветви, которыми приветствовали вход Иисуса в Иерусалим накануне его распятия. Считается, что ветки вербы защитят дом от пожаров и наводнений, а его хозяев – от болезней, бедности и невзгод.

Вербное воскресенье 2018: что нельзя делать в праздник 1 апреля

  • В этот день нельзя работать: убирать, готовить, шить;
  • Откажитесь от активных развлечений, а также употребления алкоголя (можно позволить себе немного вина);
  • Как и в остальные дни Великого поста, нельзя есть продукты животного происхождения (можно есть рыбу);
  • Нужно постараться отойти от суеты, очиститься духовно, помолиться и подготовиться к Страстной седмице.
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Новости Украины, 1 апреля, Вербное воскресенье, Вербное воскресенье 2018, Вход Иисуса Христа в Иерусалим, История, Праздник, Приметы, Страстная неделя поста, Что нельзя делать.
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