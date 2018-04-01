1 апреля - День смеха: история праздника

День дурака или День смеха - это международный праздник, отмечаемый во всем мире 1 апреля. В этот день принято разыгрывать родных, друзей и просто знакомых, или подшучивать над ними.

Откуда именно родом этот праздник - из Франции, Англии, Мексики или Швеции - тайна, которая, к сожалению, покрыта мраком. Одну из влиятельных версий о возникновении праздника смеха связывают с тем, что изначально 1 апреля праздновалось во многих странах как день весеннего равноденствия и время Пасхи.

Празднества по случаю весеннего нового года всегда сопровождались шутками, шалостями и веселыми проделками.

Традиция праздника живет и теперь: причиной стала сама природа, потому что весенние капризы погоды люди старались задобрить шутками и розыгрышами.