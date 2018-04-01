Гройсман призвал общественные учреждения не блокировать проверки ГоСЧС

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал владельцев общественных заведений сотрудничать с Государственной службой по чрезвычайным ситуациям в рамках проводимой решению правительства кампании по проверке выполнения требований общественной безопасности. Об этом глава правительства сказал в эфире одного из телеканалов, со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

"Ко мне доносится информация о том, что определенные сети не допускают контролеров. Хочу, чтобы все услышали: не играйте с безопасностью людей. Лучше пройти проверку добровольно, чем сопротивляться", - сказал В.Гройсман.

При этом он в очередной раз напомнил, что проверки - это не попытка давить на бизнес. Это инструмент ликвидации угроз здоровью и жизни людей.

"К бизнесу нужно относиться с уважением. Если есть проблемы - выявлять их, давать время на то, чтобы быстро ликвидировать. Нам нужны не штрафы. Нам нужна безопасность. Я не хочу создавать условия давления, меня интересует ликвидация любых угроз безопасности граждан. Но если кто-то будет игнорировать наши требования - будем жестко реагировать", - отметил глава правительства.

Напомним, 28 марта премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, МВД, Минрегиону и другим органам провести масштабную проверку общественных заведений, школ, торговых центров на предмет соблюдения норм пожарной безопасности.

Об этом глава правительства сказал во время заседания Кабинета министров в контексте событий в российском городе Кемерово, где 25 марта в одном из развлекательных центров произошел масштабный пожар и погибли десятки людей, в основном дети.