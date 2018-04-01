Папа Римский Франциск пожелал Украине "плодов мира"

Папа Римский Франциск попросил "плодов мира" для Украины.

Об этом понтифик сказал в пасхальном послании "Городу и Миру", произнесенном сегодня с лоджии базилики Святого Петра, сообщает Радио Ватикана.

"Плодов мира" просим для Украины, чтобы укреплялись шаги в пользу согласия и были облегчены возможности для реализации гуманитарных инициатив, в которых нуждается население", - сказал Папа Римский.

Послание он посвятил тому, что Иисус "заранее предсказал Свою смерть и воскресение" с помощью образа зерна пшеницы.

"Мы, христиане, веруем и знаем, что Христово воскресение - это настоящая надежда мира, которая не разочаровывает. Это сила пшеничного зерна - эта сила любви, которая снижается и отдается до конца, и которая действительно обновляет мир. Эта сила также и сегодня приносит плод в бороздах нашей истории, обозначенной многими несправедливостями и насилием".

Эти плоды это - "плоды надежды и достоинства" там, где существует нужда, голод и безработица, среди беженцев и искателей убежища, жертв торговли наркотиками, торговли людьми и современного рабства.

В этом контексте Папа Римский пожелал "плодов мира" для всего мира: для Сирии, Святой Земли, Йемена и всего Ближнего Востока, африканских стран, где продолжаются военные конфликты.

Также понтифик попросил "плодов диалога" для Корейского полуострова, чтобы продолжающиеся переговоры способствовали гармонии и примирению региона.

Кроме того, святейший отец вознес молитву за венесуэльский народ, который, по словам епископов, "живет на своеобразной "чужбине" в собственной стране".

Папа также пожелал, чтобы Воскресший Христос принес "плоды новой жизни детям, которые из-за войны и голода растут без надежды, лишенные образования и медицинской помощи", а также для обездоленных пожилых людей.

Плодов мудрости он пожелал политическим лидерам, "чтобы они всегда уважали человеческое достоинство, с посвящением отдавались на служение общему благу и обеспечивали развитие и безопасность своих граждан".