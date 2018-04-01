Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Порошенко обратился к военным: Держите порох сухим, не жалейте патронов Порошенко обратился к военным: Держите порох сухим, не жалейте патронов
Новости: "Нафтогаз" заключает допсоглашения для продолжения отопительного сезона "Нафтогаз" заключает допсоглашения для продолжения отопительного сезона
Новости: Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе Гран-при в Сеуле Саблистка Харлан выиграла "золото" на этапе Гран-при в Сеуле
Новости: Кейт Миддлтон восхитила своим элегантным образом на Пасху Кейт Миддлтон восхитила своим элегантным образом на Пасху
X

СМИ: В Украине подорожали ж/д билеты

"Укрзализныця"
16:19 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Тариф на пассажирские перевозки во внутреннем железнодорожном сообщении вырос на 1%.

ПАТ "Укрзализныця" с воскресенья, 1 апреля, повысило тариф на перевозку пассажиров во внутреннем железнодорожном сообщении.

Об этом сообщает ЦТС.

"Рост цен связан с применением коэффициентов индексации тарифов в зависимости от календарных периодов, пояснили в компании-перевозчике", - говорится в сообщении.

Соответствующие коэффициенты зафиксированы приказом Министерства инфраструктуры от 19 марта 2012 года и изменениями в тарифах, внесенными приказом МИУ от 21 июля 2014 года. В период 1 по 27 апреля используется коэффициент 1,02 (в марте - 1,01), во время майских праздников, с 28 апреля по 8 мая, - коэффициент 1,03.

"Вместе с тем, уже 9 мая (и только в этот день) билет можно будет купить со скидкой 20%. Дешевле приобрести железнодорожный проездной документ можно только 31 декабря, когда применяется коэффициент 0,7", - отмечают в компании-перевозчике.

Таким образом, стоимость билетов зависит от сезона: чем больше спрос на перевозки, тем выше цена. Цены на билеты в период летних отпусков одни из самых высоких, дороже только на зимние праздники, с 25 по 30 декабря, когда действует коэффициент 1,1.

Напомним, в ПАТ "Укрзализныця" анонсировали первый этап роста цен на билеты в пассажирских поездах с 1 апреля на 10%.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Пассажирские перевозки, Тариф на перевозку пассажиров, Укрзализныця, Цены на ж/д билеты.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Студенты установили рекорд по созданию Пасхальных открыток для диаспоры 1 апреля - День смеха: история праздника Сегодня отмечают Вербное воскресенье: что нельзя делать в День входа Иисуса Христа в Иерусалим

Последние новости

Лера Кудрявцева кардинально сменила имидж Вы будете истерически смеяться: мужчины попали на шоппинг Самые красивые церкви со всей планеты (Фото)
Сегодня читают
01 Божественный дебют: сумасшедший гол Златана из-за пределов штрафной (Видео)
02 Джошуа - Паркер: полное видео захватывающего поединка
03 С Вербным воскресеньем 2018: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
04 Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца
05 Опубликован рейтинг величайших драк в фильмах XXI века (Видео)
Новости сегодня
16:36 Британия допольнительно выделяет $1,13 млрд на оборонный бюджет
16:23 Поп-звезды из Южной Кореи прибыли в КНДР
16:23 Майами: обзор финала Стивенс - Остапенко (Видео)
16:02 Джошуа – Паркер: статистика ударов
15:59 Вас ожидает веселый вечер: забавные анекдоты 1 апреля
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек
Новости: МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер
Новости: СМИ: "Тянгун-1" может упасть уже сегодня СМИ: "Тянгун-1" может упасть уже сегодня
Новости: Эти продукты питания содержат минимум калорий и максимум пользы для организма Эти продукты питания содержат минимум калорий и максимум пользы для организма
Добавить комментарий
0