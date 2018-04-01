Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Пенсионном фонде рассказали, какие нововведения ждут украинцев В Пенсионном фонде рассказали, какие нововведения ждут украинцев
Новости: "Нафтогаз" заключает допсоглашения для продолжения отопительного сезона "Нафтогаз" заключает допсоглашения для продолжения отопительного сезона
Новости: "Динамо" на выезде обыграло "Мариуполь" в результативном матче "Динамо" на выезде обыграло "Мариуполь" в результативном матче
Новости: День дурака: как знаменитости разыгрывают друг друга День дурака: как знаменитости разыгрывают друг друга
X

В Украине начался нерестовый запрет на рыбалку

Ловля рыбы
18:59 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: Facebook

Новости Украины: На водоемах Украины вступает в силу запрет на вылов рыбы по причине нереста, запрет продлится до 12 недель.

С 1 апреля в Украине из-за нереста запрещен вылов рыбы. Об этом предупреждает пресс-служба Госрыбагенства. Как отмечается, рыбачить можно разве что в определенных местах с берега одной удочкой, а улов использовать исключительно для личных нужд, а не на продажу. Запрещено рыбачить с лодки и использовать спецсредства для ловли и потом продавать эту рыбу.

Фото: http://darg.gov.ua/

Нерестовый запрет будет действовать в течение 10-12 недель в зависимости от регионов и температурных условий. Госрыбагенство обещает регулярно осуществлять рейды водоемами, нарушителей ждет административная и уголовная ответственность, в частности штрафы. Также будет работать горячая линия, на которую просят сообщать о рыбаках-нарушителях.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Вылов, Госрыбагенство, Запрет, Нерест, Рыба, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Сегодня католики отмечаю Пасху Студенты установили рекорд по созданию Пасхальных открыток для диаспоры 1 апреля - День смеха: история праздника

Последние новости

Во Львове задымил трамвай Сутки в АТО: боевики открывали огонь 14 раз СМИ узнали размер требований Бернарда в "Интера"
Сегодня читают
01 С Вербным воскресеньем 2018: красивые поздравления в прозе, стихах и открытках
02 Божественный дебют: сумасшедший гол Златана из-за пределов штрафной (Видео)
03 Джошуа - Паркер: полное видео захватывающего поединка
04 Джошуа - Паркер: невероятное зрелище и тяжелая победа британца
05 Поветкин - Прайс: полное видео боя
Новости сегодня
19:40 Миятович приступила к обязанностям комиссара Совета Европы по правам человека
19:38 "Мариуполь" 2:3 "Динамо": видео голов и обзор матча
19:33 Компания Škoda не успевает обеспечивать спрос на свои автомобили
19:27 В Кувейте произошло ДТП с автобусами: есть погибшие
19:17 Вокруг Deutsche Post разгорается скандал
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек Беспорядки в Кашмире: погибло 12 человек
Новости: МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер МИД ФРГ: Нам нужна Россия как партнер
Новости: В Украине начался нерестовый запрет на рыбалку В Украине начался нерестовый запрет на рыбалку
Новости: Эти продукты питания содержат минимум калорий и максимум пользы для организма Эти продукты питания содержат минимум калорий и максимум пользы для организма
Добавить комментарий
0