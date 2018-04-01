В Украине начался нерестовый запрет на рыбалку

С 1 апреля в Украине из-за нереста запрещен вылов рыбы. Об этом предупреждает пресс-служба Госрыбагенства. Как отмечается, рыбачить можно разве что в определенных местах с берега одной удочкой, а улов использовать исключительно для личных нужд, а не на продажу. Запрещено рыбачить с лодки и использовать спецсредства для ловли и потом продавать эту рыбу.

Фото: http://darg.gov.ua/

Нерестовый запрет будет действовать в течение 10-12 недель в зависимости от регионов и температурных условий. Госрыбагенство обещает регулярно осуществлять рейды водоемами, нарушителей ждет административная и уголовная ответственность, в частности штрафы. Также будет работать горячая линия, на которую просят сообщать о рыбаках-нарушителях.