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ГСЧС выпустила рекомендации для родителей и детей

ГСЧС и дети
20:44 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Спасатели советуют заранее изучать пути возможной эвакуации при посещении общественных мест и приучать к этому детей.

Спасатели сформировали рекомендации для родителей, чтобы малыши знали как уберечь свою жизнь и умели принимать правильные решения в случае эвакуации во время пожара. Их обнародовала пресс-служба ГСЧС.

"Для того, чтобы дети знали, как уберечь свою жизнь и умели принимать правильные решения в условиях чрезвычайной ситуации, необходимо обучать их основным правилам спасения", - говорится в сообщении. В частности, родителям следует приучать ребенка обращать внимание на пути эвакуации каждый раз во время посещения общественного места: магазина, кафе или торгово-развлекательных центров.

"Подумайте вместе - куда бежать в случае возникновения пожара. Спросите у сотрудников заведения и попробуйте на скорость покинуть условную "опасную зону", - советуют в ГСЧС. Согласно рекомендациям в случае эвакуации нужно идти только в направлении движения, не останавливаясь, даже если родные остались позади. "Осторожно обходим углы и препятствия. Для этого надо смотреть вперед, а не под ноги. Руки скрещиваем накрест - локти выставляем немного вперед, а ладони кладем себе на плечи. Так можно будет свободно дышать, даже если вас зажмут", - отмечается в рекомендациях. Если упали, необходимо сразу подняться и ни в коем случае не сворачиваться "калачиком" на полу, отмечают в ГСЧС. "Не стыдно вцепиться в ногу человека, который пробегает мимо, и, зацепившись за него, попробовать подняться. От драгоценных минут зависит жизнь, а вам необходимо продолжить эвакуацию любой ценой. Обязательно потренируйтесь дома", - призывают в ГСЧС.

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Новости Украины, ГСЧС, Дети, Рекомендации, Родители, Эвакуация.
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