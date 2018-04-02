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За или против: украинцы ответили на вопрос о легализации оружия

Легализация оружия
00:24 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Twitter

Новости Украины: Большинство украинцев против легализации личного владения огнестрельным оружием.

Больше половины украинцев против легализации владения огнестрельным оружием, говорится в социологическом исследовании, проведенном аналитической группой Sociostream.

Как свидетельствуют данные исследования, 56% опрошенных украинцев против легализации оружия. Из них 47% – полностью не поддерживают такую идею, а 9% – скорее не поддерживают. Полностью поддерживают легализацию оружия 18% украинцев.

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Кроме того, большинство украинцев негативно восприняли марш Нацдружин, который прошел на Крещатике в Киеве. 34% респондентов ответили, что марш их насторожил. Еще 31% отказались отвечать на этот вопрос. Остальные заявили об удивлении (11%), ужасе (7%), горе (4%), гневе (3%), восторге (2%) и др.

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В исследовании также говорится, что 57% опрошенных украинцев не поддерживают высказывание директора Украинского института национальной памяти Владимира Вятровича по поводу песен Виктора Цоя и Владимира Высоцкого. Полностью поддерживают В.Вятровича только 2% респондентов.

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Исследование было проведено с 27 февраля по 7 марта 2018 года. Всего было опрошено 1286 человек. Выборка, разработанная для исследования, является репрезентативной для взрослой аудитории интернет СМИ (от 18 лет), которые живут в Украине. Погрешность – 2,8%.

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Новости Украины, Легализация, Легализация оружия, Оружие, Украина.
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