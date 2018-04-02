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Электронные декларации чиновников: когда НАПК возьмется за проверку
Новости Украины: В НАПК рассказали, когда начнется проверка электронных деклараций топ-чиновников.
Национальное агентство по предотвращению коррупции намерено 10 апреля начать полную проверку электронных деклараций топ-чиновников за 2017 год. Об этом на брифинге сообщил председатель НАПК Александр Мангул, передает телеканал.
"Думаю, 10 апреля, учитывая то время, которое необходимо для семидневного срока с момента подачи электронных деклараций, НАПК проведет свое заседание, на котором примет решение о начале полной проверки деклараций топ-чиновников за 2017 год", – сказал он.
Напомним, 1 апреля завершился очередной этап подачи электронных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.
Было подано 813,3 тыс. деклараций.
Telegraf.com.ua