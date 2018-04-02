Сегодня начинается весенний призыв в армию

С сегодняшнего дня, 2 апреля, и до конца мая в Украине будет проходить весенний призыв на срочную военную службу.

Об этом заявил начальник Главного управления персонала - заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины Артур Артеменко, сообщает.

"Призывные комиссии всех уровней начнут свою работу со 2 апреля и завершат ее 31 мая. 61,6 млн грн объемов расходов на призыв планируется перечислить до 6 апреля во все комиссии", - сказал Артеменко.

Согласно решению правительства, в апреле-мае в Вооруженные силы и другие военные формирования Украины для прохождения срочной военной службы будут отправлены 15 190 человек. Из них в ВСУ - 8990 человек, Государственную специальную службу транспорта - 1000 человек, Госпогранслужбу - 1200 человек, в Нацгвардию - 4000 человек.

Как сообщалось, 15 февраля Президент Петр Порошенко подписал указ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы, сроках проведения очередных призывов и очередных призывах граждан Украины на срочную военную службу в 2018 году.

В документе определены на 2018 год такие сроки проведения очередных призывов граждан Украины на срочную военную службу: апрель-май и октябрь-ноябрь.