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Названо количество военных, получивших статус участника боевых действий

Украинские военнослужащие
10:56 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Фейсбук

Новости Украины: Госслужба по делам ветеранов и участников АТО сообщает, что статус участника боевых действий уже получили около 300 тысяч украинских военных.

Статус участника боевых действий (УБД) получили около 329,5 тыс. участников антитеррористической операции на востоке Украины, сообщили в Государственной службе по делам ветеранов войны и участников АТО.

"По состоянию на 29.03.2018 по информации, поступившей от ведомственных комиссий о предоставлении статуса участника боевых действий лицам, принимавшим участие в проведении антитеррористической операции, статус участника боевых действий предоставлено 329488 лицам", - говорится в сообщении Госслужбы.

Среди них военнослужащих рядового и начальствующего состава, сотрудников ведомств, имеющих в своем подчинении воинские формирования, привлеченные в АТО, - 329 тыс. 309 человек, в частности, в составе Минобороны 222 тыс. 259 человек, Нацгвардии – 32 тыс. 003, СБУ – 10 тыс. 061. В Службе внешней разведки – 38 человек, Госпогранслужбе – 18 тыс. 800, в Государственной спецслужбе транспорта – 2 тыс. 241 человек, Управлении госохраны – 424, Государственной службе спецсвязи и защиты информации – 776, в ГСЧС – 4 тыс. 592, Генпрокуратуре – 295, Нацполиции – 4 тыс. 685 человек и Государственной фискальной службе – 655 человек.

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Кроме того, статус УБД предоставлен 179 сотрудникам предприятий и организаций. В то же время, этого статуса уже лишено 111 человек.

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Новости Украины, Госслужба по делам ветеранов, Количество, Получатели, Статус участника АТО, Украинские военные.
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