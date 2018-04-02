Названо количество военных, получивших статус участника боевых действий

Статус участника боевых действий (УБД) получили около 329,5 тыс. участников антитеррористической операции на востоке Украины, сообщили в Государственной службе по делам ветеранов войны и участников АТО.

"По состоянию на 29.03.2018 по информации, поступившей от ведомственных комиссий о предоставлении статуса участника боевых действий лицам, принимавшим участие в проведении антитеррористической операции, статус участника боевых действий предоставлено 329488 лицам", - говорится в сообщении Госслужбы.

Среди них военнослужащих рядового и начальствующего состава, сотрудников ведомств, имеющих в своем подчинении воинские формирования, привлеченные в АТО, - 329 тыс. 309 человек, в частности, в составе Минобороны 222 тыс. 259 человек, Нацгвардии – 32 тыс. 003, СБУ – 10 тыс. 061. В Службе внешней разведки – 38 человек, Госпогранслужбе – 18 тыс. 800, в Государственной спецслужбе транспорта – 2 тыс. 241 человек, Управлении госохраны – 424, Государственной службе спецсвязи и защиты информации – 776, в ГСЧС – 4 тыс. 592, Генпрокуратуре – 295, Нацполиции – 4 тыс. 685 человек и Государственной фискальной службе – 655 человек.

Кроме того, статус УБД предоставлен 179 сотрудникам предприятий и организаций. В то же время, этого статуса уже лишено 111 человек.