Не предоставили е-декларации: на Винничине оштрафовали депутатов
Новости Украины: Пятерых винницких депутатов суд оштрафовал за несвоевременные е-декларации.
В Винницкой области суд оштрафовал пятерых депутатов сельского совета за несвоевременно поданные декларации.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.
"В марте 2018 года Шаргородским районным судом признаны виновными в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных частью 1 статьи 172-6 КУоАП - несвоевременное без уважительных причин, представление электронных деклараций за 2016 год, 5 депутатов сельского совета", - говорится в сообщении.
На каждого народного избранника наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривень).
Постановления суда вступили в законную силу и правонарушителями уплачен штраф в добровольном порядке.
Участие в судебном разбирательстве дел обеспечила Жмеринская местная прокуратура.