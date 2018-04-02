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Не предоставили е-декларации: на Винничине оштрафовали депутатов

Суд
12:18 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Пятерых винницких депутатов суд оштрафовал за несвоевременные е-декларации.

В Винницкой области суд оштрафовал пятерых депутатов сельского совета за несвоевременно поданные декларации.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Винницкой области.

"В марте 2018 года Шаргородским районным судом признаны виновными в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, предусмотренных частью 1 статьи 172-6 КУоАП - несвоевременное без уважительных причин, представление электронных деклараций за 2016 год, 5 депутатов сельского совета", - говорится в сообщении.

На каждого народного избранника наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 50 необлагаемых минимумов доходов граждан (850 гривень).

Постановления суда вступили в законную силу и правонарушителями уплачен штраф в добровольном порядке.

Участие в судебном разбирательстве дел обеспечила Жмеринская местная прокуратура.

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Новости Украины, Винница, Винницкая область, Е-декларации, Оштрафовали депутатов, Украина, Штраф.
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