Польша построит скоростную дорогу к украинской границе
Новости Украины: Новое скоростное шоссе в Польше будет иметь по две полосы движения в каждую сторону.
Польша построит скоростное шоссе к границе Украины.
Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook.
"В Польше планируют построить скоростное шоссе S12 к украинской границе с выходом на наш КПП "Ягодин", - говорится в сообщении.
Новое скоростное шоссе будет иметь по две полосы движения в каждую сторону. Длина скоростной автомагистрали составит 75 км.
При этом в "Укравтодоре" отмечают, что с украинской стороны планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП "Ягодин"
Как ранее сообщали в Государственной пограничной службе Украины накануне Пасхи в пунктах пропуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско-польской границе.