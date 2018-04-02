Польша построит скоростную дорогу к украинской границе

Польша построит скоростное шоссе к границе Украины.

Об этом говорится в сообщении "Укравтодора" в Facebook.

"В Польше планируют построить скоростное шоссе S12 к украинской границе с выходом на наш КПП "Ягодин", - говорится в сообщении.

Новое скоростное шоссе будет иметь по две полосы движения в каждую сторону. Длина скоростной автомагистрали составит 75 км.

При этом в "Укравтодоре" отмечают, что с украинской стороны планируется в ближайшие годы провести реконструкцию скоростного шоссе автомобильной дороги М-07 от Ковеля до КПП "Ягодин"

Как ранее сообщали в Государственной пограничной службе Украины накануне Пасхи в пунктах пропуска на въезд в Украину начали образовываться очереди из автомобилей, особенно на украинско-польской границе.