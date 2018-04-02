Военным Донбасса переданы освященные Филаретом паски

Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет освятил и передал паски для украинских военнослужащих в зоне АТО, жителей Донбасса и нуждающихся.

Освящение пасхальных куличей состоялось в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре, сообщает корреспондент.

"Наша церковь, как и в предыдущие годы, заботится о наших воинах, которые не жалеют своей жизни, а защищают нашу украинскую землю. Пасха - это не просто хлеб, это признак того, что с этим хлебом связан сам Бог, который есть жизнь", - отметил Филарет после проведения обряда освящения.

Обращаясь к присутствующим военнослужащим, Филарет заметил, что "мы ждем победы, победы над Россией, и дождемся, потому что с нами Бог".

"Вы спрашиваете - поможет или не поможет (пасхальные куличи военным - ред.). А что побеждает в любой борьбе: оружие или дух? Дух. А мы это делаем, освящаем, молимся, передаем эти пасхи для чего? Чтобы поднять их дух. Чтобы они чувствовали, что они там не одни, а за ними стоит великий украинский народ, а с народом - правда, потому что мы хотим мира... То, что мы делаем, это признак того, что мы с нашими воинами, молимся и заботимся, и чувствуем, что они готовы за нас сложить свою жизнь. Поэтому мы их благодарим и молимся, пусть Господь хранит их от всякого зла и от вражеской пули", - добавил Филарет.

Он также окропил святой водой автомобили, которые сегодня отправятся в зону АТО, загруженные пасхами, продуктами и другими вещами для военнослужащих.