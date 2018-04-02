Погода на Пасху: в Украине обещают "синоптическую роскошь"

Температура будет подниматься в дневное время до +15 +22 градусов.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Неделя эта - особая. Предпасхальная. Так приятно поделиться прогнозом погоды, который обещает просто синоптическую роскошь. Только завтра в восточных областях атмосферный фронт организует дожди. И все! Везде в Украине до конца недели, включая воскресенье, будет сухо, солнечно и тепло. Температура будет подниматься в дневное время до +15 +22 градусов. Отопление можно спокойно выключать уже со среды", - отметила синоптик.

По ее словам, во вторник, 3 апреля, ночью еще будет холодно, от 3 мороза до 3 тепла. На востоке и юге 2-5 тепла. Завтра днем потеплеет до +8 +12, на Западе до +12 +16, на востоке будет +3 +8 градусов.

В Киеве во вторник будет солнечно и без осадков. В ближайшую ночь +1 +2 градуса, в окрестностях 0, -2 градуса. Завтра днем потеплеет до +10 +12 градусов.

"В дальнейшем будет еще и еще теплеть, и можно будет греться, впитывать витамин Д, наконец сменить постылые пуховики на пальто, повесить на нос темные очки, сделать инспекцию всей пыли в доме, повычесывать кота, поделать покупки к Пасхе, не забыть на неделе собрать луковую шелуху, снисходительно реагировать на разбалансированных людей, прикрутить шум внешний и внутренний, пусть лучше весенние птички шумят - ожидаются в столице солнечные +14 +18 градусов. И так до Пасхи", - добавила Диденко.