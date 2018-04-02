Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Фонд госимущества сократил список крупных объектов приватизации Фонд госимущества сократил список крупных объектов приватизации
Новости: Украинцы задолжали за коммуналку десятки миллиардов Украинцы задолжали за коммуналку десятки миллиардов
Новости: Украинский вратарь может перейти в топ-клуб Украинский вратарь может перейти в топ-клуб
Новости: Ученые утверждают: "екатеринбургские останки" не принадлежат Романовым Ученые утверждают: "екатеринбургские останки" не принадлежат Романовым
X

Погода на Пасху: в Украине обещают "синоптическую роскошь"

Софийская площадь
17:38 Сегодня Телеграф
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: В Украине до конца недели будет сухо, солнечно и тепло.

Температура будет подниматься в дневное время до +15 +22 градусов.

Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.

"Неделя эта - особая. Предпасхальная. Так приятно поделиться прогнозом погоды, который обещает просто синоптическую роскошь. Только завтра в восточных областях атмосферный фронт организует дожди. И все! Везде в Украине до конца недели, включая воскресенье, будет сухо, солнечно и тепло. Температура будет подниматься в дневное время до +15 +22 градусов. Отопление можно спокойно выключать уже со среды", - отметила синоптик.

Прогноз погоды на 3 апреля в Украине: идет потепление

По ее словам, во вторник, 3 апреля, ночью еще будет холодно, от 3 мороза до 3 тепла. На востоке и юге 2-5 тепла. Завтра днем потеплеет до +8 +12, на Западе до +12 +16, на востоке будет +3 +8 градусов.

В Киеве во вторник будет солнечно и без осадков. В ближайшую ночь +1 +2 градуса, в окрестностях 0, -2 градуса. Завтра днем потеплеет до +10 +12 градусов.

"В дальнейшем будет еще и еще теплеть, и можно будет греться, впитывать витамин Д, наконец сменить постылые пуховики на пальто, повесить на нос темные очки, сделать инспекцию всей пыли в доме, повычесывать кота, поделать покупки к Пасхе, не забыть на неделе собрать луковую шелуху, снисходительно реагировать на разбалансированных людей, прикрутить шум внешний и внутренний, пусть лучше весенние птички шумят - ожидаются в столице солнечные +14 +18 градусов. И так до Пасхи", - добавила Диденко.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Наталья Диденко, Пасха, Погода, Синоптики.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Транспорт в Харькове на Пасху будет работать всю ночь Парадокс мертвого "Гиви": в суде пояснили, почему не могут закрыть дело Минздрав Украины уволил ректора НМУ имени Богомольца Амосову

Последние новости

Настя Каменских удивила поклонников новой прической В КГГА рассказали, сколько врачей готовы к подписанию деклараций ЕС выделит €180 млн на срочную помощь беженцам в Греции
Сегодня читают
01 Инструкция по выбору семейного врача
02 Кличко возвращается для реванша с Джошуа
03 Вера Савченко обратилась к Трампу
04 Гол-шедевр Шапаренко в ворота "Мариуполя" (Видео)
05 "Шахтер" разгромил "Зарю"
Новости сегодня
17:43 Анджелина Джоли и Брэд Питт окончательно договорились о разводе
17:32 Художник пишет невероятно реалистичные портреты с помощью цветных карандашей (Фото)
17:31 Гройсман рассказал, как можно решить конфликт между НАБУ и САП
17:28 Иск о запрете Партии регионов отозвали
17:28 Чемпион мира намерен провести поединок с победителем боя Ломаченко - Линарес
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: В Украине начался сезон ремонта дорог В Украине начался сезон ремонта дорог
Новости: Врач для каждой семьи: инструкция по выбору терапевтов и педиатров Инструкция по выбору семейного врача
Новости: Наводнение в Ахтырке: жители осталась без света Наводнение в Ахтырке: жители осталась без света
Новости: В сеть попали неудачные дубли "Звездных войн: Последние джедаи" (видео) В сеть попали неудачные дубли "Звездных войн: Последние джедаи" (видео)
Добавить комментарий
0