Страстная неделя 2018: что нельзя делать перед пасхой

Страстная неделя или Страстная седмица — это последние шесть дней Великого поста перед Пасхой, которые верующие проводят по-особенному, стараясь максимально сосредоточиться на подготовке к главному христианскому празднику — Светлому воскресению Христову, отмечаемому в 2018 году 8 апреля.

Каждый день Страстной недели называется Великим и посвящен событиям последних дней жизни Иисуса Христа на земле, его страданиям на кресте, смерти и погребению. Верующие в эти дни стараются посещать все богослужения и держат самый строгий пост.

Страстная неделя – что можно и что нельзя делать в эти дни

Главным в эти дни считается – больше молиться, искренне каяться, оказывать помощь близким, а развлечения и повседневную суету оставить на потом. Это поможет подготовить душу к встрече Светлой Пасхи и радоваться с чистыми мыслями и сердцем.

Во время Страстной недели нужно придерживаться Великого поста, который заканчивается на Пасху.

В понедельник можно есть сырые овощи и фрукты, а также хлеб, мед и орехи. Рекомендуется есть один раз в сутки – вечером.

Во вторник так же как и в предыдущий день, разрешены сырые фрукты и овощи, мед, орехи и хлеб. Желательно есть вечером.

В среду можно есть хлеб, овощи и фрукты, холодную сырую пищу без масла.

В четверг разрешается есть горячую растительную пищу с маслом дважды в день.

В пятницу нужно вообще воздержаться от приема пищи.

В субботу можно один раз в день поесть горячей растительной пищи, но без масла.

А уже в воскресенье, 8 апреля, на Пасху, снимаются все ограничения на прием пищи.

Каждый день Страстной седмицы – великий и святой. Во всех церквях совершаются особые службы.

Понедельник, вторник и среда Страстной недели посвящены последним беседам Христа с учениками и народом. А в четверг начинается чтение Страстей Христовых, чтобы люди вспомнили и почтили Его страдания.

В Великий понедельник (2 апреля) – нужно закончить все работы по дому: отремонтировать, покрасить, убрать. В Великий вторник (3 апреля) нужно закончить всю работу, связанную с одеждой – стирка, глажка и тому подобное. В Великую среду (4 апреля) из дома выносят последний мусор. Также начинают готовить яйца к покраске, запасаясь всем необходимым.

В Чистый четверг (5 апреля) принято купаться до восхода солнца. В церквях зажигают свечи, которые нужно сохранить и принести домой, так как такая свеча будет защищать дом от пожара в течение всего года. Также в этот день начинают печь паски.

В Страстную пятницу (6 апреля) нельзя ничего делать по дому, а также петь, танцевать и даже просто слушать музыку. В память о муках Христа запрещается есть до того момента, как вечером в церкви во время богослужений вынесут Плащаницу.

В Великую субботу (7 апреля) готовят все для праздничного стола, а также продолжают красить яйца.

Заканчивается Страстная неделя Большим Воскресением – Пасхой. В этот день заканчивается Великий пост.