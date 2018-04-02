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В престижном турецком вузе открыли специальность "Украинский язык и литература"

Стамбульский университет
23:12 Пн, 2 Апрель 2018 Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: из открытых источников

Новости Украины: Порошенко сообщил, что в самом старом вузе Турции - Стамбульском университете - открылась специальность "Украинский язык и литература".

Президент Украины Петр Порошенко убежден, что открытие специальности "Украинский язык и литература" в Стамбульском университете будет способствовать углублению дружеских отношений между Украиной и Турцией.

"В самом старом вузе Турции - Стамбульском университете - открылась специальность "Украинский язык и литература". Уверен, что такой шаг поможет нам еще больше углубить дружеские отношения между нашими странами", - написал П.Порошенко в своем аккуанте в соцсети Твиттер в понедельник.

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Как сообщалось, 27 марта министр образования и науки Украины Лилия Гриневич сообщила, что студенты, которые в Турции изучают украинский язык, смогут пройти бесплатные языковые летние курсы в Украине.

"Открытие специальности "украинский язык и литература" в Стамбульском университете стало хорошей возможностью провести переговоры с министром народного образования (Исметом Йылмазом - ИФ). Говорили о развитии научных парков, электронных учебников, программы двойных дипломов и развитие академической мобильности. Договорились провести бесплатные летние курсы по украинскому языку для студентов, изучающих украинский язык в Турции", - написала Л.Гриневич во вторник на своей странице в соцсети Facebook.

По ее словам, по предварительным договоренностям такие летние курсы могут стартовать уже в этом году на базе украинских вузов.

"Кроме этого, договорились о сотрудничестве по совершенствованию систем обеспечения качества высшего образования", - написала министр.

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Новости Украины, Новости Турции, Стамбульский университет, Турция, Украина, Украинский язык и литература.
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