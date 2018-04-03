Украинского режиссера наградили орденом искусств Франции

Награду он принял из рук французского посла в Украине Изабель Дюмон на открытии фестиваля «Французская весна в Украине», сообщает bit.ua.

«За достижения в искусстве и популяризацию украинской культуры», - так звучит обоснование к получению Троицким ордена.

Влад Троицкий уже больше десяти лет сотрудничает с Францией. Сначала он возил туда постановки театра «ДАХ», а теперь французская публика знает и уважает группы Dakh Daughters и «ДахаБраха». В связи с этим именно Троицкого выбрали для постановки уличного перформанса «Воздух», который открывал 15-ю «Французскую весну» 31 марта.

Напомним: Орден искусств и литературы – это ведомственная награда Франции, которую с 1957 года вручают за профессиональные достижения деятелям разных сфер культуры. Обладателями этого ордена являются Квентин Тарантино, Джим Джармуш, Роман Полански, Дэвид Боуи, Брюс Уиллис, Шэрон Стоун, Фаррелл Уильямс, Игги Поп, Леонардо Ди Каприо и другие.

Среди украинцев орденом Искусств и литературы Франции ранее отмечали дирижера Николая Дядюру, политика, предпринимателя и мецената современного искусства Виктора Пинчука, переводчика Анатоля Перепадю, директора кинофестиваля «Молодость» Андрея Халпахчи и директора Львовского исторического музея Романа Чмелика.