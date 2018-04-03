Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Парубий сообщил о последних достижениях Верховной Рады Парубий сообщил о последних достижениях Верховной Рады
Новости: Адвокат сообщил о текущем ходе дела Савченко Адвокат сообщил о текущем ходе дела Савченко
Новости: Энтони Джошуа намерен стать абсолютным чемпионом мира Энтони Джошуа намерен стать абсолютным чемпионом мира
Новости: Страстная неделя 2018: что нельзя делать перед пасхой Страстная неделя 2018: что нельзя делать перед пасхой
X

Украинского режиссера наградили орденом искусств Франции

Влад Троицкий
05:47 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Facebook

Новости Украины: Украинского режиссера Влада Троицкого удостоили престижной награды от Министерства культуры Франции – ордена искусств и литературы.

Награду он принял из рук французского посла в Украине Изабель Дюмон на открытии фестиваля «Французская весна в Украине», сообщает bit.ua.

«За достижения в искусстве и популяризацию украинской культуры», - так звучит обоснование к получению Троицким ордена.

Влад Троицкий уже больше десяти лет сотрудничает с Францией. Сначала он возил туда постановки театра «ДАХ», а теперь французская публика знает и уважает группы Dakh Daughters и «ДахаБраха». В связи с этим именно Троицкого выбрали для постановки уличного перформанса «Воздух», который открывал 15-ю «Французскую весну» 31 марта.

Напомним: Орден искусств и литературы – это ведомственная награда Франции, которую с 1957 года вручают за профессиональные достижения деятелям разных сфер культуры. Обладателями этого ордена являются Квентин Тарантино, Джим Джармуш, Роман Полански, Дэвид Боуи, Брюс Уиллис, Шэрон Стоун, Фаррелл Уильямс, Игги Поп, Леонардо Ди Каприо и другие.

Среди украинцев орденом Искусств и литературы Франции ранее отмечали дирижера Николая Дядюру, политика, предпринимателя и мецената современного искусства Виктора Пинчука, переводчика Анатоля Перепадю, директора кинофестиваля «Молодость» Андрея Халпахчи и директора Львовского исторического музея Романа Чмелика.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Влад Троицкий, Орден искусств, Украина, Франция.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Прогноз погоды на 3 апреля в Украине: идет потепление Появились правильные ответы пробного ВНО Транспорт в Харькове на Пасху будет работать всю ночь

Последние новости

Пять причин, почему утром нам не хватает свежести НВФ вновь сорвали разведение войск в Станице Луганской Ученые впервые наблюдали синхронизацию мозгов обезьян
Сегодня читают
01 На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
02 Защитник оконфузился после того, как мяч застрял в луже на линии ворот (Видео)
03 Месси о завершении карьеры
04 "Хаббл" сделал снимок "космического глаза"
05 Грузия стала парламентской республикой
Новости сегодня
06:23 Алмаз стал основой первого твердотельного мазера
06:15 Netflix находится на финальной стадии переговоров о покупке студии Люка Бессона
06:08 Демократы предостерегли Пентагон от трат на стену с Мексикой
06:00 БПП подерживает законопроекты Порошенко по е-декларациям для активистов
05:53 Французскую торговую сеть обвинили в нечестном отношении к клиентам
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Грузия стала парламентской республикой Грузия стала парламентской республикой
Новости: Газпром приготовил $4,7 млрд на выплату Украине Газпром приготовил $4,7 млрд на выплату Украине
Новости: В "Нафтогазе" попросили Киевэнерго отключить отопление в своем офисе В "Нафтогазе" попросили Киевэнерго отключить отопление
Новости: На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео) На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
Добавить комментарий
0