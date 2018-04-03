"Северный сокол - 2018": ВСУ будет доставлять топливо в Гренландию

Сегодня, 3 апреля, в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между Министерством обороны Украины и Министерством обороны Королевства Дания в сфере авиационно-транспортных перевозок и технического соглашения, началась совместная украинско-датская военно-транспортная операция "Северный сокол — 2018" по перевозке горючего на острове Гренландия. Об этом сообщает пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ на своей странице в Facebook.

К операции привлечены 23 украинских военнослужащих, из них 11 членов экипажа и 10 человек наземного инженерно-технического персонала бригады транспортной авиации Воздушных сил ВСУ, которая дислоцируется в Мелитополе. Также в состав рабочей группы вошли офицеры-координаторы от командования Воздушных сил ВСУ – руководитель операции от украинской стороны и его помощник.

В ходе операции "Северный сокол — 2018" украинские военные летчики планируют перевезти военно-транспортным самолетом Ил-76 с авиабазы ВВС США "Туле" на датскую полярную станцию "Норд" на острове Гренландия свыше 500 тыс. литров топлива, а также иного имущества, определенного техническим соглашением.

Во время операции украинские экипажи планируют выполнить около 25 воздушных перевозок и провести в полярном небе около 120 часов. Завершить проведение перевозок планируется 5 мая. Также отмечается, что на острове Гренландия украинские военные летчики будут выполнять задачи в чрезвычайно тяжелых климатических условиях Арктики, которые определяются низкими температурами воздуха до −50 градусов при скорости ветра до 15-20 метров в секунду, штормовой погодой, отсутствием наземных радиотехнических средств навигации и запасных аэродромов.

В 2017 году в рамках подобной операции экипаж самолета Ил-76МД Воздушных сил Вооруженных сил Украины успешно выполнил поставленные задачи по транспортировке горючего. В результате проведения операции "Северный сокол — 2017" было перевезено более 720 тысяч литров авиационного горючего с авиабазы "Туле" на станцию "Норд" в Гренландии. Общий налет украинских экипажей за время операции составил более 120 часов. Поддержана натренированность двух экипажей и летно-инструкторского состава к полетам международными трассами.

Напомним, с 30 января 2018 года в Украине вступил в силу закон, который позволяет иностранным военнослужащим принимать участие в военных учениях на территории Украины в течение 2018 года.

Закон предусматривает допуск в Украину иностранных военнослужащих для участия в украинско-американских учениях "Репид Трайдент – 2018" и "Си Бриз – 2018", многонациональных учениях "Светлая лавина – 2018" и "Чистое небо – 2018" и украинско-румынских учениях "Ривериан – 2018".