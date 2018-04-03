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Дело чиновника о растрате средств "Юго-Западной ж\д" передано в суд

"Юго-Западная железная дорога"
13:32 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Начальника подразделения Юго-Западной железной дороги будут судить за растрату и служебный подлог.

Начальника одного из подразделений Государственного территориально-отраслевого объединения "Юго-Западная железная дорога" (ГТОО "ЮЗЖД") будут судить за растрату государственных средств и служебный подлог.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева, Киевской местной прокуратурой №9 утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении начальника подразделения.

"В 2015 году частное предприятие, согласно договору, поставило на ГТОО "Юго-Западная железная дорога" фильтрующие противогазы на общую сумму почти 400 тыс. гривен. Однако выяснилось, что вопреки условиям договора предприятие осуществило поставку противогазов не 2015 выпуска, а 1988-1991 и 2010-2012 годов", - говорится в сообщении.

При этом начальник подразделения, с целью незаконного обогащения и действуя в интересах указанного предприятия, достоверно зная о том, что договор поставки не выполнен должным образом, подписал электронное платежное поручение в банковской системе по перечислению средств на сумму свыше 400 тыс. гривен.

Служащего обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины.

За совершенное ему грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

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Новости Украины, Коррупция, Юго-Западная железная дорога, ЮЗЖД.
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