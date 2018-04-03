Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Рада отклонила президентский закон об отмене деклараций для активистов Рада отклонила закон об отмене деклараций для активистов
Новости: Пенсионная реформа позволяет не повышать пенсионный возраст Пенсионная реформа позволяет не повышать пенсионный возраст
Новости: Легендарный Бьорндален завершил карьеру биатлониста Легендарный Бьорндален завершил карьеру биатлониста
Новости: Пасха 2018: что должно быть в пасхальной корзине Пасха 2018: что должно быть в пасхальной корзине
X

Мэр Одессы Труханов потерял 45 тысяч долларов

Геннадий Труханов
14:39 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: truhanov.od.ua

Новости Украины: Мэр Одессы Геннадий Труханов предоставил е-декларацию за 2017 год, согласно которой "обеднел" на 45 тысяч долларов.

За прошлый год городской голова Одессы Геннадий Труханов немного обеднел, хотя получал зарплату в полтора раза выше, чем в 2016 году.

Не обзавелся главный чиновник города в 2017 году новым авто или какой-то недвижимостью.

Об этом свидетельствует е-декларация Труханова по 2017 год.

Как отметил мэр Одессы, в виде зарплаты в прошлом году он получил из горбюджета 106 тысяч 381 гривню, то есть на 37 тысяч 874 гривни больше по сравнению с прошлым годом - благодаря повышению среднемесячного уровня зарплаты до 8 тысяч 865 гривень.

Судя по поданным сведениям, Труханов владеет, как и ранее, квартирой площадью 131,8 квадратных метров и имеет право на 29% дома на 252,4 квадратных метров, который находится в общей собственности с матерью Марией Дмитриевной и дочерью Алисой. Не обзавелась в прошлом году семья Трухановых новой недвижимостью, земельным участком или автомобилем (ездит чиновник, вероятно, на служебном автомобиле Range Rover).

Продолжает хранить задекларированные в 2017 году драгоценности и ювелирные изделия: у мэра Одессы 5 дорогих часов, преимущественно швейцарских брендов - "Rolex", "Ulysse Nardin", "Patek Philippe", "Breguet", "A. Lange & Sohne", у матери - часы "Bovet", два перстня с драгоценными камнями, две пары сережек и подвеска.

В то же время Мария Труханова, согласно декларации Геннадия Труханова, потеряла долю в предприятии "Рубител" и сейчас владеет всего 25% активов компании.

Однако в целом бюджет мэра в наличных, если сравнить задекларированные в прошлом году объемы ($130 тысяч 600 и 65 тысяч гривень) и в текущем году ($83 тысячи, и 50 тысяч гривень), заметно "похудел" - более чем на $45 тысяч. При этом один из банковских счетов городского головы пополнился почти на 81 тысячу гривень и составлял 185 тысяч 454 гривень.

Можно допустить, что отразились на бюджете мэра длительные зарубежные поездки в конце 2017 - начале 2018 годов.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Геннадий Труханов, Е-декларирование, Мэр Одессы, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Рада одобрила пенсии курсантам МВД, потерявшим кормильца За выжигание растительности Минэкологии планирует увеличить штрафы Украинского режиссера наградили орденом искусств Франции

Последние новости

Эти девушки радикально сменили имидж и стали еще красивее (Фото) Премьер Молдовы настаивает на выводе войск РФ Зидан: Матчи между "Реалом" и "Ювентусом" особенные для меня
Сегодня читают
01 Рыба покрыта шерстью: необычный улов рыбака
02 Диетологи рассказали про вред и пользу гречневой диеты
03 На выставке City Trans Ukraine 2018 покажут новый украинский троллейбус (Видео)
04 Форвард "Бенфики" исполнил зрелищный ассист рабоной (Видео)
05 В селе под Киевом сгорело 5 автомобилей
Новости сегодня
15:49 Россиянок лишили "серебра" Евро-2017 по гандболу
15:46 Google планирует выпустить смартфон среднего ценового сегмента
15:40 На Фиджи обрушился ураган: есть погибшие, объявлена эвакуация
15:40 Гройсман считает, что земля должна принадлежать фермерам
15:36 Доза свежих демотиваторов, прокачивающих отличным настроением
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украина ищет пути противодействия "Северному Потоку-2" Украина ищет пути противодействия "Северному Потоку-2"
Новости: В Украине резко потеплеет В Украине резко потеплеет
Новости: В Украине заработает новая система судебных оповещений В Украине заработает новая система судебных оповещений
Новости: Научные парадоксы, которые не укладываются в голове Научные парадоксы, которые не укладываются в голове
Добавить комментарий
0