Мэр Одессы Труханов потерял 45 тысяч долларов

За прошлый год городской голова Одессы Геннадий Труханов немного обеднел, хотя получал зарплату в полтора раза выше, чем в 2016 году.

Не обзавелся главный чиновник города в 2017 году новым авто или какой-то недвижимостью.

Об этом свидетельствует е-декларация Труханова по 2017 год.

Как отметил мэр Одессы, в виде зарплаты в прошлом году он получил из горбюджета 106 тысяч 381 гривню, то есть на 37 тысяч 874 гривни больше по сравнению с прошлым годом - благодаря повышению среднемесячного уровня зарплаты до 8 тысяч 865 гривень.

Судя по поданным сведениям, Труханов владеет, как и ранее, квартирой площадью 131,8 квадратных метров и имеет право на 29% дома на 252,4 квадратных метров, который находится в общей собственности с матерью Марией Дмитриевной и дочерью Алисой. Не обзавелась в прошлом году семья Трухановых новой недвижимостью, земельным участком или автомобилем (ездит чиновник, вероятно, на служебном автомобиле Range Rover).

Продолжает хранить задекларированные в 2017 году драгоценности и ювелирные изделия: у мэра Одессы 5 дорогих часов, преимущественно швейцарских брендов - "Rolex", "Ulysse Nardin", "Patek Philippe", "Breguet", "A. Lange & Sohne", у матери - часы "Bovet", два перстня с драгоценными камнями, две пары сережек и подвеска.

В то же время Мария Труханова, согласно декларации Геннадия Труханова, потеряла долю в предприятии "Рубител" и сейчас владеет всего 25% активов компании.

Однако в целом бюджет мэра в наличных, если сравнить задекларированные в прошлом году объемы ($130 тысяч 600 и 65 тысяч гривень) и в текущем году ($83 тысячи, и 50 тысяч гривень), заметно "похудел" - более чем на $45 тысяч. При этом один из банковских счетов городского головы пополнился почти на 81 тысячу гривень и составлял 185 тысяч 454 гривень.

Можно допустить, что отразились на бюджете мэра длительные зарубежные поездки в конце 2017 - начале 2018 годов.