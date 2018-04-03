В Украине заработает новая система судебных оповещений

Новый сервис мониторинга регистрационных данных отечественных компаний и судебного реестра Opendatabot позволит украинцам получать уведомления о судебных делах через мессенджеры.

Об этом говорится в сюжете «Радио НВ».

Отмечается, что в стране до сих пор существует рейдерская практика, когда людям или компаниям намеренно не сообщают о судебных заседаниях, где принимаются решения об отчуждении их собственности.

Как рассказал журналистам основатель сервиса Opendatabot Алексей Иванкин, часто о таких решениях становится известно уже постфактум, когда сроки подачи апелляции уже прошли. Говоря об опыте других стран в использовании специальных способов оповещения о судебных делах, основатель Opendatabot отметил, что там часто не используют особые механизмы или ботов. Ведь за рубежом работает без сбоев почта, а главное - правосудие не используют для нелегального отчуждения имущества.

"Вы просто набираете Opendatabot в своем Facebook, Telegram или Viber, находите нашего бота - это будет обычный собеседник в вашем мессенджере, - объясняет Иванкин. - Там мы сразу к вам подключаемся, предлагаем найти вашу компанию и подписаться на нее. Дополнительно мы также предлагаем подписаться не только на изменения каких-то регистрационных данных по вашей компании или получение новых проверок, статус плательщика НДС, но также и возможное появление новых судебных дел, где вы указаны как ответчик". Адвокат Андрей Верба, в свою очередь, отметил, что в Украине есть случаи, когда повестки в суд для сторон процесса приходят с опозданием, в том числе и намеренно.

Кроме того, нельзя исключать и человеческий фактор. Из-за большой текучки кадров и нагрузок на почте почтальон порой физически не может доставить уведомление. В январе сообщалось, что комиссия Министерства юстиции Украины по вопросам рассмотрения жалоб в сфере государственной регистрации (Антирейдерская комиссия) в 2017 году вернула законным владельцам 6,2 тыс. земельных участков, общей площадью более 8,5 тыс. га.

Заместитель министра юстиции Елена Сукманова сообщила, что Антирейдерская комиссия в 2017 году также вернула законным владельцам 130 тыс. м. кв. недвижимого имущества и удовлетворила 600 жалоб.