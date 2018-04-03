Украина попала в Топ-10 опасных для туризма стран

По итогам 2017 года Украина попала в список самых опасных стран мира. Ежегодный рейтинг опубликовал Всемирный экономический форум, передает The Independent.

Самой опасной страной для туристов аналитики назвали Конго (20-е место). На 19-м месте — Таиланд. Далее в обратном порядке идут: Ямайка, Южная Африка, Гватемала, Чад, Бангладеш, Мали, Ливан, Филиппины. На 10-м месте оказалась Украина. Замыкают двадцатку “опасных” стран Сальвадор, Йемен и Колумбия.

Отмечается, что для того, чтобы сформировать этот рейтинг, ВЭФ “измеряет степень, в которой страна подвергает туристов и предприятия рискам для безопасности, главным образом связанные с серьезным ущербом для людей (насилие и терроризм)”. Мелких преступлений этот рейтинг не учитывает. На протяжении последних нескольких лет в Украине отмечается рост показателей организованной преступности, а также преступлений, совершенных с использованием незаконного оружия.