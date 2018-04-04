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Дело Бубенчика: возле суда подрались праворадикалы

Дело Бубенчика: возле суда подрались праворадикалы
05:11 Сегодня Телеграф
Укринформ
Фото: Громадське

Новости Украины: Юрий Заболотный был избит после скандала во время суда над Иваном Бубенчиком.

Возле Печерского суда Киева, где рассматривали меру пресечения активисту Майдана Ивану Бубенчику, праворадикалы избили представителя «Революционных правил сил» Юрия Заболотного по прозвищу «Кий».

Об этом сообщает Громадське.

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Заболотный поспорил с представителями Нацкорпуса в зале суда и начал от них убегать. Его догнали, между мужчинами произошла стычка.

Представитель «Революционных правил сил» после драки в сопровождении своих сторонников и полицейских дошел до станции метро Льва Толстого, где его посадили в полицейский автомобиль и увезли.

По информации журналистов, которые находились на судебном заседании, «Кий» во время заседания начал обвинять лидера Нацкорупуса Андрея Билецкого в освещении интересов главы МВД Авакова.

Напомним: во вторник 3 апреля правоохранители задержали активиста Майдана Ивана Бубенчика и привезли его в Киев. Прокуратура вручила Бубенчику подозрение в убийстве правоохранителей на Майдане.

Печерский суд Киева пытался избрать меру пресечения Бубенчику, прокуроры ходатайствовали в качестве меры пресечения для него — круглосуточном содержании под стражей. Однако защита Бубенчика заявила об отводе председательствующего судьи, он перенес заседание.

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Новости Украины, Активисты, Андрей Билецкий, Арсен Аваков, Беркут, Иван Бубенчик, Кий, Майдан, МВД, Подозрение, Расстрел, Суд, Убийство, Юрий Заболотный.
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