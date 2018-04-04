Умер освобожденный из российского заключения Юрий Солошенко

Сегодня, 4 апреля, в возрасте 75 лет скончался освобожденный из российского плена политзаключенный Юрий Солошенко. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

"Утром пришла смс от сына Юрия Солошенко, что сегодня умер Юрий Данилович..... он был очень светлый и прекрасный человек. Москва отдала нам его 2 года назад только потому, что у Юрия Даниловича был рак... он боролся все это время, ему помогали семья и добрые люди. Счастлива, что удалось в июне 2016 его вытащить и он был это время в кругу семьи", - написала Геращенко.

Ранее сообщалось, что Геннадий Афанасьев и Юрий Солошенко вернулись в Украину из российского заключения 14 июня 2016 года. Афанасьев был приговорен в РФ к семи годам заключения в колонии строгого режима по обвинению в терроризме, 73-летний Солошенко к шести годам по обвинению в попытках купить изделия для восстановления средств ПВО в Украине.

В свою очередь были доставлены в РФ двое журналистов из Одессы - Елена Глищинская и Виталий Диденко, задержанные в прошлом году по подозрению в сепаратизме. Их обменяли на Солошенко и Афанасьева.