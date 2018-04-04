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Украина начала выдавать иностранцам электронные визы

Аэропорт
11:38 Сегодня Телеграф
УНИАН
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Сегодня МИД официально начало оформлять электронные визы для граждан 46 стран.

Министерство иностранных дел Украины заявляет, что с сегодняшнего дня официально начало оформление электронных виз для въезда в Украину для граждан 46 стран.

Об этом министр иностранных дел Павел Климкин сообщил в микроблоге Twitter.

”Реформы продолжаются - делаем Украину еще ближе для мира. Сегодня запустили электронную визу. Граждане 46 стран теперь могут оформить визу в Украину, не выходя из дома”, - заявил Климкин.

Как сообщалось, 29 марта Департамент консульской службы МИД Украины сообщил о начале оформления электронных виз для въезда в Украину для граждан 46 стран мира.

К этим государствам относятся: Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы, Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.

В ведомстве отметили, что был разработан максимально упрощенный процесс получения электронной визы, который также позволяет осуществлять эффективный миграционный контроль. Для оформления электронной визы необходимо сделать несколько простых шагов, не выходя из дома: заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской картой (платежных систем MasterCard Worldwide или Visa International) и распечатать полученную по электронной почте электронную визу.

Время оформления виз составляет до 9 рабочих дней, а стоимость - 65 долл. Виза является разовой и действует до 30 дней.

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Новости Украины, Иностранцы, МИД, Павел Климкин, Электронные визы.
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