Прогноз погоды на 5 апреля в Украине: потеплеет до +18

В ближайшие сутки, 5 апреля, погоду в Украине будет определять теплая и в основном сухая воздушная масса, продолжающая поступать с юго-запада Европы, сообщает Укргидрометцентр.

Без осадков, лишь ночью в Карпатах местами небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-18°, на побережье морей около 10°; в западных и Житомирской областях ночью 5-10° тепла, днем 16-21°.

В западных областях Украины ясно, температура ночью +7...+9°, днем около +16...+18°. Ветер южный, 5-10 м/с.

В Карпатах ясно, температура воздуха ночью +8...+10°, днем +17...+19°. Ветер, южный 5-10 м/с

На севере Украины без осадков. Температура ночью +3...+5°, днем +13...+15°. Ветер южный 5-10 м/с.

В центре Украины ясно, температура ночью +3...+5°, днем около +13...+15°. Ветер южный 5-10 м/с.

На востоке Украины ясно, ночью +2...+4°, днем +13...+15°. Ветер южный 5-10 м/с.

В южных областях Украины ясно, температура ночью +3...+5°, днем около +14...+16°. Ветер южный 5-10 м/с.

В Крыму ясно, температура ночью +3...+5°, днем +16...+18°. Ветер южный 5-10 м/с.

В Киеве - без осадков. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью +5...+7° тепла, днем +15...+17°.

По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве днем 5 апреля самая высокая температура была зафиксирована на отметке 22,6 градусов тепла в 1946 году, самая низкая ночью на отметке 7,5 градусов мороза в 1944 году.