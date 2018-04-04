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Рада поддержала законопроект о проживании в общежитиях студентов из ОРДЛО

Общежитие
13:39 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Верховная Рада намерена гарантировать студентам-переселенцам обеспечение временным местом проживания

Верховная Рада намерена гарантировать молодежи из числа внутренне перемещенных лиц обеспечение временным местом проживания и усовершенствовать процедуру регистрации их места проживания.

За законопроект "О внесении изменений в закон Украины "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", касающихся защиты жилищных прав студентов" (№6142) в среду в первом чтении проголосовали 229 народных депутатов.

Законопроект предлагает предусмотреть возможность для студентов, которые получили определенный образовательно-квалификационный уровень и имели регистрацию места проживания в общежитиях, в момент снятия с регистрации одновременно зарегистрироваться в этом же органе регистрации по адресу, по которому они проживали (общежития), и получить справку о взятии на учет внутренне перемещенного лица, в случае, если они не желают вернуться на предыдущее место проживания.

Кроме того, для таких студентов законопроект предлагает предусмотреть, что общежития, в которых они были зарегистрированы во время учебы, являются местом их временного проживания в течение 6 месяцев с момента окончания соответствующего учебного заведения.

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Новости Украины, Верховная Рада, Депутаты, Общежитие, ОРДЛО.
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