Порошенко передал Нацполиции сертификаты на новую технику

Полицейский транспорт в Украине пополнился 102 новыми автомобилями и 10 патрульными многофункциональными катерами.

"Сегодня мы с вами присутствуем на усилении полиции еще 102 новыми автомобилями", - сказал П.Порошенко на церемонии вручения сертификатов на водный и автомобильный транспорт руководству Национальной полиции Украины в среду в Киеве.

Ми посилюємо Національну поліцію України ще 102 новими автомобілями – значна частина яких вироблена в Закарпатті. Підрозділи поліції, які мають вихід до річкових та морських акваторій, отримають новий сучасний водний транспорт – 10 патрульних багатофункціональних катерів — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 апреля 2018 г.

По словам главы государства, значительная часть этих автомобилей украинского производства.

"Для качественного и своевременного оказания помощи подразделения полиции, которые имеют выход к речным и морским акваториям получат сегодня и новый современный водный транспорт – это 10 патрульных многофункциональных катеров, которые благодаря своим техническим характеристикам помогут полицейским обеспечить полноценную охрану общественного порядка и противодействовать преступлениям на воде", - рассказал П.Порошенко.