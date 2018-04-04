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Порошенко передал Нацполиции сертификаты на новую технику

Автомобили Нацполиции
16:18 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Петр Порошенко вручил руководству Нацполиции сертификаты на новые автомобили и катера.

Полицейский транспорт в Украине пополнился 102 новыми автомобилями и 10 патрульными многофункциональными катерами.

"Сегодня мы с вами присутствуем на усилении полиции еще 102 новыми автомобилями", - сказал П.Порошенко на церемонии вручения сертификатов на водный и автомобильный транспорт руководству Национальной полиции Украины в среду в Киеве.

По словам главы государства, значительная часть этих автомобилей украинского производства.

"Для качественного и своевременного оказания помощи подразделения полиции, которые имеют выход к речным и морским акваториям получат сегодня и новый современный водный транспорт – это 10 патрульных многофункциональных катеров, которые благодаря своим техническим характеристикам помогут полицейским обеспечить полноценную охрану общественного порядка и противодействовать преступлениям на воде", - рассказал П.Порошенко.

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Новости Украины, Нацполиция, Петр Порошенко, Полицейский транспорт, Полиция, Техника для полиции, Украина.
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