Арестованное судно "Норд": Украина обеспечивает экипаж всем необходимым

Украинская сторона обеспечивает экипаж российского судна "Норд", задержанного 25 марта в Азовском море, всем необходимым, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

"Украинская сторона прилагает все усилия, чтобы обеспечить экипаж всем необходимым. В частности, судно "Норд" подключено к промышленному электропитанию Бердянского МТП, обеспечен доступ адвокатов к членам команды судна и для защиты экипажа, а также предоставлены продукты питания, медикаменты и другие необходимые вещи", - сообщается на странице Госпогранслужбы в соцсети Facebook в среду.

По данным погранведомства, сейчас на судно "Норд" наложен арест. Члены команды находятся в статусе не пропущенных через государственную границу Украины.

Российские консулы пока не получили доступ к членам экипажа рыболовецкого судна "Норд", задержанного 25 марта в акватории Азовского моря, сообщили в посольстве РФ в Украине.

"Пока доступ получить не удалось", - сообщили в посольстве в среду днем.

Как сообщалось, Госпогранслужба Украины задержала российский сейнер с 10-ю гражданами РФ на борту в воскресенье, 25 марта. Моряки находятся сейчас в порту Бердянска (Запорожская область), им запрещено покидать судно.

Капитану судна Владимиру Горбенко вменяют ст.332-1 Уголовного кодекса Украины (нарушение порядка въезда/выезда на оккупированную территорию Украины с целью нанесения вреда интересам страны), предусматривающую ограничение свободы на срок до трех лет или лишение свободы на тот же срок.

Остальным членам экипажа вменяется ч.2 ст.204 КоАП Украины (незаконное пересечение границы), санкция - штраф от ста до трехсот необлагаемых минимумов доходов граждан или до 15 суток административного ареста.