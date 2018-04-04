В ЕСПЧ назвали число закрытых дел в отношении Украины

В Совете Европы в 2017 году закрыто сто дел, которые были рассмотрены в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и решения по которым были выполнены Украиной, хотя в 2016 году эта цифра составляла всего четыре.

Как передает корреспондент, об этом говорится в докладе Комитета министров Совета Европы по выполнению решений Европейского суда по правам человека, который был обнародован в среду.

В СЕ закрытым считается дело, когда Комитет министров Совета Европы решит, что страна приняла все меры, чтобы выполнить решение ЕСПЧ.

В частности, в 2017 году было закрыто рекордное количество дел - 3 тысячи 691 по сравнению с 2 тысячами 66 в 2016 году и 240 в 2009 году. Странами, в отношении которых было закрыто наибольшее количество дел в 2017 году стали Италия (2 тысячи 1 дело), Венгрия (296 дел), Россия (254 дел), Румыния (144 дел) и Польша (133 дела). Украина также находится среди лидеров со 100 закрытыми в 2017 году делами по сравнению с 4 в 2016.

Что касается новых дел, то по отношению к ним существует две категории: дела, которые выявляют новую структурную проблему или новое дело, повторяющее проблему, которая уже была рассмотрена ЕСПЧ. Всего в 2017 году в ЕСПЧ было 1 тысяча 333 новых дела; из них 179 (13%) были такими, которые выявляли новую структурную проблему (новые дела), а 1 тысяча 154 (87%) были такими, которые повторяли рассматриваемую уже ранее (повторные). Странами с наибольшим количеством новых дел были Россия (370 дел), Турция (138 дел), Румыния (110 дел), Украина (109, что больше на 10 по сравнению с 2016 годом) и Греция (103).

Страны с наибольшим количеством новых дел, которые выявляли новые структурные или системные проблемы, в 2017 году были Россия (19 дел), Турция (14 дел), Украина (13 дел, по сравнению с 5 в 2016 году), Румыния (11 дел) и Литва (10 дел).

Странами с наибольшим количеством новых дел, которые повторяли уже рассмотренную проблему, в 2017 году были Россия (351 дело), Турция (124 дела), Румыния (99 дел), Греция и Украина (обе по 96 дел).

Также есть дела, которые еще рассматриваются. Всего в конце 2017 года в ЕСПЧ таких дел было 7 тысяч 584, по сравнению с 9 тысячами 941 годом ранее (что составляет снижение на 24%). Странами с наибольшим количеством рассмотренных дел в конце 2017 были Россия (1 тысяча 689 дел), Турция (1 тысяча 446 дел), Украина (1 тысяча 156 дел), Румыния (553 дела) и Италия (389 дел). Из 7 тысяч 884 дел, которые рассматривались в конце 2017 года, 1 тысяча 379 дел (18%) были новыми, а 6 тысяч 205 дел (82%) такими, которые повторяли уже рассмотренные.

Странами с наибольшим количеством новых дел, рассматриваемых в конце 2017 года были Россия (216 дел), Турция (177 дел), Украина (136 дел), Болгария (77 дел) и Молдова (76 дел).

Странами с наибольшим количеством повторяющихся дел, рассматриваемых в конце 2017 года были Россия (1 тысяча 473 дела), Турция (1 тысяча 269 дел), Украина (1 тысяча 20 дел), Румыния (495 дел) и Италия (335 дел).