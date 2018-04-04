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Депутаты инициируют запрет пальмового масла в продуктах

Продукты в супермаркете
18:19 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Депутаты Верховной Рады предлагают законом запретить использование пальмового масла в продуктах питания.

Группа народных депутатов предлагает Верховной Раде законодательно закрепить запрет на использование пальмового масла в производстве пищевых продуктов, молока и молочных продуктов.

Соответствующие требования содержатся в проекте закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно запрета использования пальмового масла в производстве пищевых продуктов" (№3871), внесенного в повестку дня парламента еще 22 марта 2018 года.

Кроме прямого запрета использования пальмового масла, предусматривается административная ответственность за совершение правонарушений.

Производство, введение в оборот или реализация продукции, не соответствующей требованиям безопасности, качества, в том числе пищевых продуктов с содержанием пальмового масла, влечет за собой наложение штрафа на должностных лиц предприятий от 20 до 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (нмдг, один необлагаемый минимум – 17 грн). Повторное нарушение, совершенное в течение года после применения мер административного взыскания, влекут штраф от 100 до 200 нмдг.

Согласно законопроекту, производство или реализация традиционных молочных продуктов, в состав которых входят жиры и белки немолочного происхождения, в частности пальмовое масло, а также любые стабилизаторы и консерванты влекут за собой штрафы в соответствии с законом.

В ходе обсуждения проекта закона народные депутаты отмечали, что в комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений поступили замечания к нему от профильных ассоциаций. В частности, в них отмечается недопустимость полного запрета использования пальмового масла в производстве, а также необходимость доработки законопроекта (№3871) при подготовке его ко второму чтению.

По итогам обсуждения аграрный комитет принял решение рекомендовать Верховной Раде принять документ за основу.

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Новости Украины, Депутаты, Закон Украины, Качество продуктов, Пальмовое масло, Производство продуктов, Украина.
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