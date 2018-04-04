В Минске договорились о разведении сил в районе Станицы Луганской

Разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской (Луганская обл.) может быть проведено 10 апреля при соблюдении условия отсутствия стрельбы на данном участке территории, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться 10 апреля - при отсутствии стрельбы на этом участке", - написала Д.Олифер в своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером по итогам состоявшегося в Минске заседания ТКГ.

Как сообщалось, попытки разведения сил и средств в районе Станицы Луганской в течение последних лет предпринимались не единожды, однако каждый раз не имели успеха.

Так, 2 апреля в Украинской стороне Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщали, что незаконные вооруженные формирования (НВФ) продолжают игнорировать требования режима тишины на участке разведения сил и средств сторон в районе населенного пункта Станица Луганская (Луганская обл.).

"Несмотря на введение с 30 марта всеобъемлющего режима "Пасхального перемирия" по всей линии соприкосновения сторон на Востоке Украины вечером 1 апреля российско-оккупационные войска в очередной раз применили здесь стрелковое оружие. Обстрел военнослужащих ВС Украины боевики осуществляли с горы Князь Игорь, что на временно неподконтрольной правительству Украины территории. Об указанном Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник вечером на странице пресс-центра штаба АТО.

"Украинская сторона СЦКК в очередной раз отмечает, что подразделения Вооруженных сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на этом участке разведения в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.