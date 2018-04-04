Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Минске договорились о разведении сил в районе Станицы Луганской В Минске договорились о разведении сил в районе Станицы Луганской
Новости: Россия блокирует механизм поиска пропавших без вести на Донбассе РФ блокирует механизм поиска пропавших без вести на Донбассе
Новости: "Ливерпуль" - "Манчестер Сити": онлайн-трансляция матча "Ливерпуль" 0:0 "Манчестер Сити": LIVE (1 тайм)
Новости: Чистый четверг 2018: что ни в коем случае нельзя делать Чистый четверг 2018: что ни в коем случае нельзя делать
X

В Минске договорились о разведении сил в районе Станицы Луганской

Боец ВСУ на Станице Луганской
20:42 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской на Донбассе может состояться 10 апреля.

Разведение сил и средств сторон в районе Станицы Луганской (Луганская обл.) может быть проведено 10 апреля при соблюдении условия отсутствия стрельбы на данном участке территории, сообщила пресс-секретарь второго президента Украины, представителя Украины в Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской может состояться 10 апреля - при отсутствии стрельбы на этом участке", - написала Д.Олифер в своей странице в соцсети Фейсбук в среду вечером по итогам состоявшегося в Минске заседания ТКГ.

Как сообщалось, попытки разведения сил и средств в районе Станицы Луганской в течение последних лет предпринимались не единожды, однако каждый раз не имели успеха.

Так, 2 апреля в Украинской стороне Совместного центра контроля и координации (СЦКК) сообщали, что незаконные вооруженные формирования (НВФ) продолжают игнорировать требования режима тишины на участке разведения сил и средств сторон в районе населенного пункта Станица Луганская (Луганская обл.).

"Несмотря на введение с 30 марта всеобъемлющего режима "Пасхального перемирия" по всей линии соприкосновения сторон на Востоке Украины вечером 1 апреля российско-оккупационные войска в очередной раз применили здесь стрелковое оружие. Обстрел военнослужащих ВС Украины боевики осуществляли с горы Князь Игорь, что на временно неподконтрольной правительству Украины территории. Об указанном Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ", - говорится в сообщении, обнародованном в понедельник вечером на странице пресс-центра штаба АТО.

"Украинская сторона СЦКК в очередной раз отмечает, что подразделения Вооруженных сил Украины готовы к отводу своих сил и средств на этом участке разведения в зеркальном варианте, при условии неукоснительного выполнения требований Рамочного решения Трехсторонней контактной группы", - говорится в сообщении.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Дарка Олифер, Донбасс, Леонид Кучма, Минск, Разведение сил, РФ, ТКГ, Украина.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Рада поддержала законопроект о проживании в общежитиях студентов из ОРДЛО Новое меню: чем будут кормить пассажиров "Укрзализныци" Прогноз погоды на 5 апреля в Украине: потеплеет до +18

Последние новости

Простая и красивая жизнь в Великобритании (Фото) Всплывает по весне: на Дунае обнаружили мину Первой мировой 10 лучших фильмов об Иисусе
Сегодня читают
01 Трагедия MH17: обнародовали новые выводы
02 Футзал. Невероятно хитрый гол со штрафного (Видео)
03 В Африке атаковали миротворцев ООН, есть жертвы
04 Обнаружен редчайший портрет женщины-фараона
05 Это надо видеть: чудо-гол Роналду в ворота "Ювентуса" (Видео)
Новости сегодня
21:51 Предки человека начали ходить на двух ногах гораздо раньше предполагаемого
21:37 Смешно до слез: забавные иллюстрации, которые показывают все прелести отцовства
21:36 В Киеве открылась фотовыставка "Герои нашего времени"
21:34 Xiaomi представила беспроводной пылесос по доступной цене
21:19 Не судите людей по внешности: люди, которые смогли измениться (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Бронемашины "Атлет" запущены в серийное производство Бронемашины "Атлет" запущены в серийное производство
Новости: Трамп выступил против реализации "Северного потока-2" Трамп выступил против реализации "Северного потока-2"
Новости: Порошенко назначил 4 июля Днем полиции Порошенко назначил 4 июля Днем полиции
Новости: Новый телескоп TESS займется поиском внеземной жизни Новый телескоп TESS займется поиском внеземной жизни
Добавить комментарий
0