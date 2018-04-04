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Всплывает по весне: на Дунае обнаружили мину Первой мировой

Дунай
20:24 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Из-за половодья на Дунае возле Измаила Одесской области всплыла мина весом 480 кг.

В Одесской области из-за подъема воды на реке Дунай всплыла и остановилась в районе элеватора в Измаиле мина диаметром 77 см и весом 480 кг времен Первой мировой войны.

Как сообщил в среду на своей странице в Facebook мэр города Измаил Андрей Абрамченко, мина всплыла накануне, 3 апреля, на сотом километре реки. Прилегающая к месту остановки мины территория взяли под охрану.

"Около 18:00 (в среду – ред) начнутся работы по транспортировке мины вверх по течению для ее безопасного уничтожения", - написал он в Фейсбук, добавив, что полиция и Национальная гвардия обеспечивают зону безопасности в районе места уничтожения боеприпаса.

Тем временем как сообщает пресс-служба Одесской областной государственной администрации, в Вилково Одесской области уровень воды в Дунае по-прежнему выше критического, но на жизнедеятельность города это не влияет.

"В Вилково пока контролируемая ситуация. Коммунальщики подсыпают песком низинные части города и ремонтируют деревянные помосты, которые частично пострадали от подтопления. В населенном пункте создан резерв техники и людей на случай, если уровень воды снова повысится. Также организован обход жилых домов с целью мониторинга новых подтоплений и оказания необходимой помощи жителям города", - цитирует пресс-служба ОГА слова директора департамента по вопросам гражданской защиты, оборонной работы и взаимодействия с правоохранительными органами Одесской облгосадминистрации Сергея Готко.

Всего в работах задействованы 18 коммунальных работников, 4 плавсредства и 2 единицы техники. Работа объектов жизнеобеспечения и подвоз продуктов в местные магазины осуществляется в обычном режиме.

Уровень воды в реке Дунай в городе Вилково по состоянию на вечер среды находится на уровне 167 см, что на 12 см выше критического.

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Новости Украины, Дунай, Измаил, Мина, Одесская область, Опасная находка, Украина.
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