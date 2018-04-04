Президент Литвы рассказала Трампу об украинских военных

Президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, что украинские военные - герои в отстаивании независимости своей страны на фоне российской агрессии.

Об этом она сказала в комментарии «Голосу Америки", рассказывая о деталях встречи лидеров стран Балтии с президентом США Трампом в Вашингтоне.

"Считаю, что президент Трамп понимает ситуацию в Украине", - заявила Грибаускайте.

В то же время, отвечая на вопрос, было ли личностное взаимопонимание с президентом Трампом, Грибаускайте выразила убеждение, что такое взаимопонимание было достигнуто.

"Мы встретились не впервые, и он всегда сложный, но интересный", - сказала президент Литвы.

"Конечно, когда мы говорили о безопасности региона, вопрос Украины поднимался, мы говорили о поведении России, безопасности Украины и, конечно, поддержке Украины", - подчеркнула Грибаускайте.

Также, отмечается, что в ходе встречи с лидерами балтийских стран, Трамп спрашивал об украинских военнослужащих, и о том, как Украина защищается.

"Я сказала Трампу, что Ваши (украинские) военные - герои и, что они могут бороться за свою страну, за независимость и, что Украина создала вооруженные силы, которые способны себя защитить", - заявила Грибаускайте.

Кроме того, сказано, что основными темами встречи лидеров трех стран Балтии и США, состоявшейся 3 апреля, стали реформа НАТО и безопасность региона. В этой связи, Грибаускайте высоко оценила подписание декларации о соблюдении статьи 5 Североатлантического договора. Эта декларация содержит "все необходимые элементы, чтобы регион стал более безопасным и обороноспособным".