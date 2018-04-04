Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Минске договорились о разведении сил в районе Станицы Луганской В Минске договорились о разведении сил в районе Станицы Луганской
Новости: Россия блокирует механизм поиска пропавших без вести на Донбассе РФ блокирует механизм поиска пропавших без вести на Донбассе
Новости: "Ливерпуль" - "Манчестер Сити": онлайн-трансляция матча "Ливерпуль" 0:0 "Манчестер Сити": LIVE (1 тайм)
Новости: Чистый четверг 2018: что ни в коем случае нельзя делать Чистый четверг 2018: что ни в коем случае нельзя делать
X

Президент Литвы рассказала Трампу об украинских военных

Даля Грибаускайте и Дональд Трамп
21:03 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Президент Литвы рассказала Дональду Трампу, что украинские военные - герои в отстаивании независимости своей страны.

Президент Литвы Даля Грибаускайте рассказала президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, что украинские военные - герои в отстаивании независимости своей страны на фоне российской агрессии.

Об этом она сказала в комментарии «Голосу Америки", рассказывая о деталях встречи лидеров стран Балтии с президентом США Трампом в Вашингтоне.

"Считаю, что президент Трамп понимает ситуацию в Украине", - заявила Грибаускайте.

В то же время, отвечая на вопрос, было ли личностное взаимопонимание с президентом Трампом, Грибаускайте выразила убеждение, что такое взаимопонимание было достигнуто.

Трамп выступил против реализации "Северного потока-2"
Трамп выступил против реализации "Северного потока-2"Читать полностью

"Мы встретились не впервые, и он всегда сложный, но интересный", - сказала президент Литвы.

"Конечно, когда мы говорили о безопасности региона, вопрос Украины поднимался, мы говорили о поведении России, безопасности Украины и, конечно, поддержке Украины", - подчеркнула Грибаускайте.

Также, отмечается, что в ходе встречи с лидерами балтийских стран, Трамп спрашивал об украинских военнослужащих, и о том, как Украина защищается.

"Я сказала Трампу, что Ваши (украинские) военные - герои и, что они могут бороться за свою страну, за независимость и, что Украина создала вооруженные силы, которые способны себя защитить", - заявила Грибаускайте.

Кроме того, сказано, что основными темами встречи лидеров трех стран Балтии и США, состоявшейся 3 апреля, стали реформа НАТО и безопасность региона. В этой связи, Грибаускайте высоко оценила подписание декларации о соблюдении статьи 5 Североатлантического договора. Эта декларация содержит "все необходимые элементы, чтобы регион стал более безопасным и обороноспособным".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости Украины, Даля Грибаускайте, Дональд Трам, Литва, Президент Литвы, США, Украина, Украинские военные.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости общества Украины

Рада поддержала законопроект о проживании в общежитиях студентов из ОРДЛО Новое меню: чем будут кормить пассажиров "Укрзализныци" Прогноз погоды на 5 апреля в Украине: потеплеет до +18

Последние новости

Всплывает по весне: на Дунае обнаружили мину Первой мировой 10 лучших фильмов об Иисусе На матч "Шахтер" - "Динамо" продано более 10 тысяч билетов
Сегодня читают
01 Трагедия MH17: обнародовали новые выводы
02 Футзал. Невероятно хитрый гол со штрафного (Видео)
03 В Африке атаковали миротворцев ООН, есть жертвы
04 Обнаружен редчайший портрет женщины-фараона
05 Это надо видеть: чудо-гол Роналду в ворота "Ювентуса" (Видео)
Новости сегодня
21:51 Предки человека начали ходить на двух ногах гораздо раньше предполагаемого
21:37 Смешно до слез: забавные иллюстрации, которые показывают все прелести отцовства
21:36 В Киеве открылась фотовыставка "Герои нашего времени"
21:34 Xiaomi представила беспроводной пылесос по доступной цене
21:19 Не судите людей по внешности: люди, которые смогли измениться (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Бронемашины "Атлет" запущены в серийное производство Бронемашины "Атлет" запущены в серийное производство
Новости: Трамп выступил против реализации "Северного потока-2" Трамп выступил против реализации "Северного потока-2"
Новости: Порошенко назначил 4 июля Днем полиции Порошенко назначил 4 июля Днем полиции
Новости: Новый телескоп TESS займется поиском внеземной жизни Новый телескоп TESS займется поиском внеземной жизни
Добавить комментарий
0