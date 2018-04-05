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Минздрав: Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Украине продолжает спадать

Эпидемия гриппа
00:16 Сегодня Телеграф
Интерфакс-Украина
Фото: Facebook

Новости Украины: Летальных случаев от гриппа и ОРВИ в Украине не зарегистрировано.

В течение 26 марта - 1 апреля эпидемический порог заболеваемости гриппом и ОРВИ не превышен ни в одной из областей Украины и заболеваемость продолжает спадать, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Гриппом и ОРВИ заболело 165тыс. 533 человек, из них 64% - дети. Летальных случаев от гриппа и ОРВИ не зарегистрировано. Исследованы 266 образцов материалов от пациентов с подозрением на грипп и ОРВИ, в 90 случаях определены РНК вируса гриппа типа B, а в 14 случаях - грипп типа А. С начала эпидемического сезона прививки против гриппа сделали 182тыс. 755 человек", - говорится в обнародованном на странице Минздрава в соцсети Фейсбук в среду вечером сообщении.

В министерстве напомнили, что наибольший риск заразиться вирусом гриппа от больного существует со дня появления первых симптомов до 3-7 дней после. Дети и люди с ослабленным иммунитетом могут быть заразными на несколько дней дольше.

"Человек, который болеет ОРВИ, считается заразным за несколько дней до появления первых проявлений болезни и пока не пройдут все симптомы. В большинстве случаев этот период составляет около 2 недель. Как правило, общие проявления появляются в течение первых двух-трех дней, и именно в этот период существует высокий риск заразиться вирусом от больного", - говорится в сообщении.

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Новости Украины, Грипп, Минздрав, ОРВИ, Эпидемический порог заболеваемости.
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