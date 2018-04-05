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Убийства на Майдане: суд допросит еще одного фигуранта дела

Майдан 2014 год
00:22 Сегодня Телеграф
УНИАН

Новости Украины: Суд разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении Петра Федчука.

Печерский райсуд Киева дал разрешение на осуществление специального досудебного расследования в отношении экс-заместителя начальника Главного управления - начальника милиции общественной безопасности ГУ МВД Украины в городе Киеве Петра Федчука.

Об этом сообщает Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

Как отмечается, в среду, 4 апреля 2018 года, Печерским районным судом города Киева удовлетворено ходатайство следователей Департамента специальных расследований Генпрокуратуры о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в уголовном производстве о подозрении Федчука в организации в составе организованной преступной группы превышения власти и служебных полномочий работниками правоохранительных органов с целью препятствования проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций.

В сообщении отмечается, что следствием стали массовые жертвы среди митингующих, то есть речь идет о «тяжких последствиях», организации умышленных убийств и покушений на умышленные убийства участников массовых акций протеста в центральной части города Киева в период с 18 по 20 февраля 2014 года и террористического акта 20 февраля на улице Институтской в г.. Киеве по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 28, ст. 340, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст.365, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст.115, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 15, п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 27 ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 258 УК Украины.

В ГПУ напоминают, что специальное досудебное расследование в указанном уголовном производстве на основании решения суда уже осуществляется в отношении других бывших чиновников (членов организованной преступной группы) - бывших президента Украины Виктора Януковича, председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко, его первого заместителя Владимира Тоцкого и заместителя министра внутренних дел Украины Виктора Ратушняка.

Как сообщалось, 7 февраля пресс-секретарь генерального прокурора Лариса Сарган заявила, что Печерский районный суд г. Киева разрешил провести специальное досудебное расследование в отношении бывшего президента Украины Виктора Януковича, экс-председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко и бывшего первого заместителя председателя СБУ Тоцкого по делу Евромайдана. По ее словам, речь идет о событиях в Киеве 18-20 февраля 2014 года. В отношении еще трех фигурантов данного уголовного производства - Виталия Захарченко, Виктора Ратушняка и Петра Федчука - ходатайство прокуроров о заочном досудебном расследовании будет рассматриваться в ближайшее время, отметила Сарган.

12 февраля прокурор Генеральной прокуратуры Алексей Донской, отвечая на вопрос журналистов о сроках проведения по специальной процедуре досудебного расследования в уголовном производстве, в котором Янукович является подозреваемым в организации разгона и расстрела участников Майдана, заявил, что у следователей ГПУ есть достаточная доказательная база для направления в суд уголовного производства об обвинении бывшего президента Украины.

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Новости Украины, ГПУ, Дело Майдана, Евромайдан, Киев, Петр Федчук, Суд.
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